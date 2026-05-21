آمریکا با هزار شیطنت در بازگشایی تنگه هرمز ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده چهارشنبه شب در جمع مردم نوشهر در میدان مسجد جامع این شهر، با اشاره به آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: امروز تمام یگان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران دست به ماشه‌اند و در برابر هرگونه تعرض دشمن، پاسخی کوبنده و بی‌دریغ خواهند داد.

وی با تأکید بر اینکه مردم و نیروهای مسلح پشت سر رهبر معظم انقلاب هیچ گاه عقب‌نشینی نخواهند کرد، افزود: این وعده‌ای نیست که فقط بر زبان جاری شود؛ ما این حقیقت را با جان خود به جهان مخابره کرده‌ایم.

اکبرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شجاعت و اقتدار سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفت: به دستور سردار تنگسیری و با هماهنگی سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، تنگه هرمز بسته شد. آمریکایی‌ها از آن لحظه تاکنون هزار نوع نیرنگ و شیطنت به کار بستند تا این تنگه را باز کنند اما در تمامی این تلاش‌ها شکست خوردند.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: آخرین اقدام دشمن این بود که رئیس‌جمهور آمریکا شخصاً به چین سفر کرد تا شاید از این طریق ایران را وادار به بازگشایی تنگه هرمز کند، اما این نقشه هم مانند نقشه‌های پیشین با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه دشمن باید از اشتباه محاسباتی دست بردارد، تصریح کرد: اگر ترامپ در ذهن خود می‌پندارد که می‌تواند با نمایش قدرت دریایی و حضور ناوهای جنگی، تنگه هرمز را باز کند، سخت در اشتباه است. همان نیروی دریایی که او گمان می‌کند از میان رفته، ناوهای آمریکایی را در صورت هر خطایی به قعر دریا خواهد فرستاد.

اکبرزاده در ادامه با اشاره به حضور هشتاد شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها، گفت: شما مردم با این حضور حماسی، دنیا را حیرت‌زده کرده‌اید. هر چند وقت که نیاز باشد، در خیابان خواهید ماند و این نظام را حفظ خواهید کرد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در پایان با اشاره به بغض فروخفته رزمندگان ایرانی در برابر دشمنان، اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه و ارتش هنوز نتوانسته‌اند آنطور که باید با این دشمن جنایتکار روبرو شوند و همین مسئله بغضی در گلویشان ایجاد کرده است.

وی گفت::دشمن بداند ما فقط منتظر یک خطای کوچک از سوی او هستیم تا پشیمانی ابدی را برایش رقم بزنیم. این ملت ۴۷ سال است ثابت کرده خاک می‌خورد اما یک وجب خاک خود را به هیچ زورگویی نخواهد داد.

