به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بزرگ و متمایز «روستای سالم» عصر پنجشنبه با هدف ترویج سبک زندگی اصیل و بهداشتی، با حضور رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فرماندار و مدیران محلی شهرستان جوانرود در میان استقبال پرشور و صمیمی اهالی روستای «بیله‌ای» برگزار شد.

ژیلا منوچهری در ابتدای این مراسم با ابراز خرسندی از حضور آگاهانه و گسترده روستاییان در این رویداد بهداشتی اظهار کرد: طرح ملی روستای سالم با هدف بنیادین ایجاد محیطی پاکیزه، ایمن، پویا و بانشاط برای زندگی مردم طراحی و به مرحله اجرا درآمده است تا شاخص‌های رفاهی ارتقا یابد.

وی با تبیین ساختارهای این طرح بهداشتی افزود: پیاده‌سازی این الگو به دنبال آن است تا اصولی همچون تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، رعایت دقیق بهداشت فردی و اجتماعی و توجه ویژه به حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، به بخشی جدایی‌ناپذیر از رفتارهای روزمره و سبک زندگی مردم تبدیل شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود با تأکید بر اینکه سلامت تنها به معنای نبود بیماری و عوارض جسمانی نیست، تصریح کرد: سلامت مفهومی گسترده و چندبعدی است که علاوه بر ابعاد جسمی، شامل نشاط روحی، تحرک اجتماعی، همدلی میان مردم و زندگی در محیطی عاری از آلودگی می‌شود.

منوچهری نقش مردم و نهادهای محلی نظیر دهیاری‌ها و شوراها را در موفقیت این طرح حیاتی دانست و گفت: تجربه ثابت کرده هر جا مردم در کنار مسئولان قرار گرفته‌اند، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه بهداشت عمومی حاصل شده است؛ این طرح نیز بر پایه مشارکت مردمی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است.

در پایان این مراسم، با حضور مسئولان ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از فعالان نمونه حوزه سلامت، حامیان محیط‌زیست و افرادی که در پاکیزگی روستای بیله‌ای و ارتقای بهداشت عمومی نقش مؤثری داشتند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.