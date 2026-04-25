فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها، دستاوردها و اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان پرداخت و اظهار کرد: ۴۱ درصد از مجموع ۵۲۴ برنامه عملیاتی پیش‌بینی شده دانشگاه مربوط به حوزه بهداشت است.

وی با تأکید بر اهمیت این حوزه در نظام سلامت، افزود: اجرای دقیق و مستمر این برنامه‌ها با رویکرد ارتقای شاخص‌های سلامت و توسعه روزافزون خدمات بهداشتی در تمامی شهرستان‌ها و روستاهای سطح استان در حال انجام است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به دستاوردهای حوزه بهداشت محیط در روستاها، از برگزاری ۱۲ دوره جشنواره موفق «روستای سالم» خبر داد و تصریح کرد: در راستای تداوم این طرح، برای سال ۱۴۰۵ نیز ارزیابی، انتخاب و معرفی هفت روستای دیگر در دستور کار این معاونت قرار دارد.

ایمانی همچنین به موضوع تغذیه سالم در جامعه اشاره کرد و از پیشرفت مناسب طرح پخت «نان کامل» در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۲ واحد نانوایی در این حوزه فعال هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر است تا این تعداد در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۰۰ واحد و تا پایان سال به ۱۵۰ واحد افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی شبکه بهداشت روستایی، از فعالیت ۶۳۲ خانه بهداشت در سطح استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: به منظور تأمین نیروی انسانی کارآمد برای این مراکز، سال گذشته ۲۰۶ بهورز جذب شبکه بهداشت شدند.

ایمانی اضافه کرد: خوشبختانه برای سال ۱۴۰۵ نیز مجوز جذب ۱۱۳ بهورز جدید اخذ شده است که با تحقق این اقدام راهبردی، نیاز استان کرمانشاه در بخش بهورز تا پنج سال آینده به طور کامل تأمین خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه توسعه زیرساخت‌های درمانی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و با اشاره به افتتاح ۱۳ مرکز جامع سلامت در سال گذشته، عنوان کرد: راه‌اندازی دو مرکز جامع سلامت دیگر در شهرستان‌های پاوه و کرمانشاه نیز در دستور کار جدی قرار دارد.

دکتر ایمانی در پایان سخنان خود به وضعیت مطلوب برنامه مقابله با بیماری HIV در استان پرداخت و خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در زمینه شناسایی زودهنگام و درمان بیماران مبتلا به HIV در کشور استانی پیشرو محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه کرمانشاه در اجرای برنامه‌های حساس پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.