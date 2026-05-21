به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار عبدالهزاده عصر پنجشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از سومین «روستای سالم» شهرستان جوانرود که با حضور گسترده اهالی، دهیاران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر ضرورت دستیابی به الگوهای توسعه پایدار در پهنه روستایی تاکید کرد و فرآیند تقویت زیرساختهای عمرانی، ارتقای شاخصهای فرهنگی و بهرهگیری هوشمندانه از جاذبههای گردشگری را از مهمترین راهبردهای مدیریت ارشد شهرستان در این حوزه دانست.
وی با تجلیل از پایداری و مشارکت آگاهانه روستاییان در پیشبرد اهداف بهداشتی و رفاهی تصریح کرد: با همافزایی بیبدیل مردم، دهیار، اعضای شورای اسلامی و بدنه اجرایی دولت، اقدامات ساختاری ارزشمندی در حوزههای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در این نقطه به ثمر نشسته است که میتواند به عنوان یک کلانالگوی موفق و قابل تعمیم، در سایر مناطق روستایی اورامانات پیادهسازی شود.
فرماندار جوانرود با تشریح خدمات زیربنایی صورتگرفته در راستای محرومیتزدایی خاطرنشان کرد: بهسازی راههای مواصلاتی روستایی، ساماندهی هندسی معابر و کوچهها، نامگذاری دقیق گذرگاهها، ایجاد سیستم هوشمند نشانی و پستی (GNAF)، مدیریت اصولی و بهداشتی فاضلاب و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، از جمله اقداماتی است که تراز زندگی روستایی را به استانداردهای رفاهی نزدیکتر میکند.
عبدالهزاده توسعه همزمان ابعاد عمرانی و فرهنگی را دو بال پیشرفت روستا خواند و افزود: در کنار کارهای فیزیکی، ارتقای سرانه مطالعه، تقویت کتابخانههای روستایی، توجه ویژه به نیازمندیهای پرورشی کودکان و نوجوانان و همچنین صیانت از اصالت معماری بومی و سنتی منطقه، از اولویتهای اساسی است که دستگاههای متولی مکلف به پیگیری مستمر آن هستند.
رئیس شورای اداری شهرستان جوانرود به ظرفیتهای بکر طبیعی و اقلیمی منطقه اشاره کرد و گفت: معرفی هوشمندانه ظرفیتهای طبیعی و متمایز فرهنگی این دیار در قالب طرحهای بومگردی، بستر مناسبی را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، رونق معیشت پایدار و ایجاد اشتغال برای جوانان بومی در قلب روستاها فراهم خواهد کرد.
وی در پایان این مراسم با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی دهیاری، بخشداری، شبکه بهداشت و درمان و ادارات خدماترسان آب، برق، راه، آموزش و پرورش و شرکت پست یادآور شد: خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، اصلیترین شاخص کارآمدی کارگزاران است و با تداوم این همدلی، روند آبادانی و شکوفایی روستاهای مرزی شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
