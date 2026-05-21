پل چهارم رامسر تا دهه فجر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی عصر پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان ارکان مدیریت شهری اظهار داشت: هر جا اراده‌ها شکل گرفته و رفتارها همراستا شده باشد، نتایج مطلوب نیز حاصل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مقایسه شهرداران با یکدیگر کار درستی نیست، تصریح کرد: شرایط درآمدی و هزینه‌ای شهرداری‌ها یکسان نیست و هر شهر به تناسب ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود، مسیر متفاوتی را طی می‌کند.

حسینی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در شهرداری رامسر گفت: باید زمینه را برای افزایش توان عملیاتی فراهم کنیم، چراکه حرکت جمعی مجموعه شهرداری، بسترساز موفقیت شهردار خواهد بود. این نماینده مجلس در ادامه با صراحت تأکید کرد: شهرداری رامسر آن‌گونه که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود و استفاده از امکانات موجود نیازمند همت جدی‌تری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه پل چهارم رامسر خاطرنشان کرد: عملیات ساخت این پل باید تا پایان دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد و هیچ گونه تعللی در این خصوص قابل قبول نیست.

حسینی همچنین بر برگزاری جلسات مولدسازی دارایی‌های شهرداری تأکید کرد و افزود: اگر به دنبال شواهد روشن هستید، کافی است بودجه شهرداری‌هایی نظیر مشهد یا شیراز را با بودجه کل استان فارس مقایسه کنید تا جایگاه مدیریت شهری در درآمدزایی و نقش ظرفیت‌های محلی روشن شود. شهر سالم و سبز می‌تواند مولد باشد و توسعه پایدار شهری بدون نگاه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

نماینده مردم غرب مازندران در مجلس با اشاره به تحولات اخیر کشور، شرایط کنونی را سرشار از فرصت‌های پنهان توصیف کرد و گفت: در دل هر تهدیدی فرصتی نهفته است. تجربه جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان نشان داد که شمال کشور، افزون بر طبیعت سبز، از نظر ژئوپلیتیک و امنیتی نیز منطقه‌ای مطمئن و کم‌خطر است.

حسینی با یادآوری ضریب امنیت بالای شمال کشور اظهار داشت: این مزیت رقابتی، اهمیت بهره‌گیری از بنادر و سواحل شمالی را برای عملیات لجستیکی و تجاری دوچندان کرده است. باید بررسی کنیم چگونه می‌توان از ظرفیت‌های شمال کشور برای توسعه تجارت خارجی و لجستیک استفاده بهینه کرد. دریای مازندران نیز در تحقق اقتصاد دریامحور، یک ظرفیت راهبردی و بی‌بدیل محسوب می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد ما در موضوع مولدسازی، نه فروش دارایی‌ها، بلکه افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری هوشمندانه از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.