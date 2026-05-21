به گزارش خبرنگار مهر، هادی حلاجیان شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با نماینده مردم رامسر و فرماندار این شهرستان، با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ گفت: در آن دوره باوجود بودجه محدودتر، به دلیل ثبات مدیریتی و برنامه منسجم، اقدامات اثرگذاری در شهرداری رقم خورد، اما در دو دوره بعدی، وقایع پیشآمده به بدنه شهرداری لطمه زد و مجموعه مدیریت شهر از مسیر دورنمای چهارساله خارج شد.
وی افزود: این بیثباتی باعث شد شهرداری رویکرد محتاطانهتری در جذب سرمایهگذار داشته باشد و نتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه شهر استفاده مطلوبی ببرد.
حلاجیان مولدسازی داراییهای راکد شهرداری را راهبردی ضروری دانست و تصریح کرد: املاک مازاد و بدون استفاده شهرداری باید در چرخه مولدسازی قرار گیرد تا پشتوانه مالی پروژههای اولویتدار عمرانی شود. با آسیبشناسی دقیق و شناسایی توانمندیها، امکان تأمین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از این محل برای پروژههای شهری وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر رامسر، احیای باغ ۳۳ هکتاری و ساخت پل چهارم را ازجمله پروژههای با پیشرفت فیزیکی اندک برشمرد و گفت: تکمیل این طرحها نیازمند تأمین منابع پایدار است.
وی گفت: همچنین برای احداث کنارگذر ساحلی طرحهایی ارائه شده، اما اقدامی مؤثر در عمل صورت نگرفته و انتظار میرود با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی این مسیر عملیاتی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل پسماند رامسر، اظهار کرد: برای ساماندهی سایت زباله، ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع شهرستانی تخصیص یافته و عملیات اجرایی آغاز شده است، اما برای راهاندازی زبالهسوز و تکمیل نهایی پروژه، نیازمند اعتبارات ملی و استانی هستیم.
حلاجیان در پایان بر لزوم تدوین یک برنامه چهارساله مدون توسط شورای شهر تأکید و خاطرنشان کرد: شهر رامسر برای خروج از وضعیت کنونی، بیش از هر چیز به ثبات و انسجام در مدیریت شهری نیاز دارد.
