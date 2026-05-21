علم الهدی: حمایت از زنان باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیله سادات علم‌الهدی،در کنگره بین‌المللی حکمرانی شهید آیت‌الله رئیسی که امروز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد،ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت با اشاره به نقش بانوان در رویدادهای تاریخی و اجتماعی اظهارکرد: بانوان در این جنگ نشان دادند همیشه در صحنه حاضرند، اما تصور می‌کنم این بانوان در اوایل انقلاب هم پیشرو بودند و رستاخیز زنان همان موقع هم وجود داشت.

همسر شهید رئیسی افزود: چرا در این فاصله زنان خانه‌نشینی پیشه کردند و بیوتشان را صومعه قرار دادند؟ آنان فرزندانی تربیت کردند که امروز در مقابل دشمن ایستادند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جهانی به نقش زنان گفت: حضور خانگی زنان را باید کم‌کم از ذهن مردم دنیا پاک کرد. اگر قرار است این الگوی زنان مسلمان به جهان مخابره شود، دست و دل‌بازی و حمایت مردان لازم است. زوجیت زن و مرد است و مردانی که از حضور زنان حمایت می‌کنند و آن را تقویت می‌کنند، آینده روشنی را برای جامعه رقم می زنند.

علم الهدی ادامه داد: برای ما مسلمانان، خانواده الهیات ماست،کل سوره توحید رانت خانواده را رد می‌کند، اما آشنایی ما با قرآن نشان می‌دهد همسر و فرزندان پیامبران، به‌جز دو مورد، بانوان اهل‌بیت و انبیا را بسیار برجسته کرده است

همسر شهید رئیسی با اشاره به مسئولیت نهادهای حاکمیتی در این زمینه گفت: اگر مسئولان این مسئله را جدی بگیرند که الهیات ما بر اساس خانواده شکل گرفته، می‌توانند به زنان توجه کنند و استعداد آنان را در زمینه های مختلف شکوفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه ادیان معبد را به عنوان خانه خدا معرفی می‌کنند، اما در اسلام خانواده را بیت می‌گویند و بیت را به خداوند نسبت می‌دهند. زمانی که حضرت ابراهیم علیه‌السلام بت‌ها را شکست، خداوند دستور داد خانه خدا را در آنجا بسازد.

علم‌الهدی با بیان اینکه الگوهای زنانه در تاریخ اسلام ظرفیت جهانی دارند، گفت: امروز دو قبله مسلمانان داریم؛ قبله اول مربوط به حضرت مریم سلام‌الله‌علیها و قبله دوم مربوط به حضرت هاجر علیه‌السلام است.

همسر شهید رئیسی از علما و مسئولان خواست تا از این مسیر حمایت کنند و افزود: علمای بزرگوار و مسئولین عزیز، مسئله زنان و رستاخیز و بعثت آنان را حمایت کنید و اجازه ندهید دوباره برگردند به شرایط قبل. اجازه دهید الگوی جهانی بمانند و جهانیان از آنان بهره ببرند.

وی با اشاره به فضای رسانه‌ای امروز نیز عنوان کرد: الان وقتش هست که به این امر رسیدگی شود، همه رسانه‌های ضد نظام چشمشان به مردم است تا جریان‌های ضد خانواده را رواج دهند.

علم‌الهدی تصریح کرد: اگر زنان ببینند که مردان واقعا مانند حضرت علی علیه السلام مردانگی دارند و وطن‌فروش و خانواده‌فروش نیستند به مردان خود می بالند و زن هم اگر به تعهدات خود و خانواده و خداوند وفادار باشد، هیچ مردی از حمایت چنین زنی دست نمی‌کشد؛ پس آیات قرآن را عملیاتی کنید و مردم دنیا منتظر شما هستند.