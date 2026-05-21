علم الهدی: آمادگی در برابر دشمن به معنای داشتن بازدارندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با فرماندهان و مربیان آموزش سپاه امام رضا(ع) که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از صدر اسلام تا به امروز، در تمامی جنگ‌ها و نبردها، مسلمانان همواره پیروز بوده‌اند و دشمن شکست خورده است؛ این در حالی است که هیچ موازنه قدرتی از نظر تجهیزات و توان نظامی میان ما و دشمن وجود نداشته است. در واقع، در تاریخ اسلام، دشمن هرگز نتوانسته در تهاجمات خارجی بر ما پیروز شود؛ بلکه تمامی ضرباتی که ما متحمل شده‌ایم، از درون بوده است؛ از جمله ظلم‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس که همگی ناشی از توطئه و فتنه‌های داخلی بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: خداوند کریم در قرآن می‌فرماید «برای جنگ با دشمن آماده باشید»، اما نمی‌فرماید «آماده باشید تا دشمن را بکشید»؛ زیرا آمادگی ما باید «بازدارنده» باشد، به گونه‌ای که دشمن از آمادگی ما بترسد و در دلش رعب و وحشت ایجاد شود. از هر آمادگی دیگری، «محاسبه غلط دشمن» از ما مهم‌تر است. علت اصلی پیروزی ما بر دشمن از صدر اسلام تا به امروز این بوده که دشمن همواره در محاسبات خود در مورد اسلام دچار اشتباه شده است. امروز نیز وضعیت به همین منوال است؛ دشمن بر آمارهای کمی تأکید دارد و از آمارهای کیفی طرف مقابل غافل است.

وی با بیان اینکه تمام محاسبات دشمن بر پایه موازنه قدرت از نظر کمیِ یعنی نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات است، ادامه داد: اما او محاسبه نمی‌کند که این نیروی انسانی با چه کیفیتی است و چقدر توان مقاومت دارد. همین موضوع، سبب شکست دشمن در برابر ما شده است. دشمن حتی در مورد کیفیت تجهیزات نیز محاسبات درستی ندارد؛ برای مثال، ما پهپادی ساخته‌ایم که قیمت بسیار کمتری دارد، در حالی که آن‌ها پهپادهایی با میلیون‌ها دلار هزینه ساخته‌اند، اما آن تجهیزات کارساز نیستند. مقام معظم رهبری نیز همواره می‌فرمودند که دشمن در محاسبات خود اشتباه می‌کند و امروز این وضعیت، واقعیتِ موجود در برابر ماست. نیروهای سپاه باید این ویژگیِ دشمن را به‌خوبی بشناسند تا بتوانیم در مقابل او، محاسبات دقیق داشته باشیم.

علم الهدی با اشاره به اینکه دشمن تصور می‌کرد با شهادت مقام معظم رهبری می‌تواند ما را به تسلیم وادارد، بیان کرد: در طول تاریخ، وقتی نفر اول یک کشور کشته می‌شد، آن کشور تصرف می‌گشت؛ دشمن نیز با همین حساب، اقدام به شهادت مقام معظم رهبری کرد، با این تصور که ما تسلیم خواهیم شد؛ اما نتیجه برعکس شد و خون رهبری باعث جوشش و خروش بیشتر ملت و مسئولان ما گشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: شما باید به جوانان تفهیم کنید که ما در مسیر خود گام برمی‌داریم و خداوند نیز یاری‌گر ماست. دشمن در محاسبات خود، مردم و وجود مقدس امام زمان (عج) را لحاظ نمی‌کند؛ او نمی‌داند که در جنگ، تنها نیروهای نظامی ما حاضر نمی‌شوند، بلکه تمام مردم نیز در میدان خواهند بود. نفوذ مردم به حدی است که ۳۱ میلیون نفر در سامانه «جان‌فدا» ثبت‌نام کنند، یعنی در صورت وقوع جنگ، ما ۳۱ میلیون نیروی انسانی در اختیار داریم.

وی ابراز کرد: دشمن تنها امکانات و تجهیزات نظامی را حساب می‌کند، اما دومین عامل اصلی را که «صاحب و آقای پشت‌پرده ما» است، در نظر نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، شاهد هستیم که ۹ میلیون نفر در آمریکا نیز پرچم ایران را بالا می‌برند؛ در حالی که ما نه دستگاه فرهنگی و نه نیروی فرهنگی در آمریکا داریم که برای ما تبیین و تبلیغ کند. پس چه کسی این کار را انجام داده که امروز آمریکا مستأصل ایستاده، قدرت باز کردن تنگه هرمز را ندارد و در حال سقوط است؟ عامل همه این‌ها «سرانگشت غیبی» صاحب پشت‌پرده است.

علم الهدی خطاب به فرماندهان و مربیان خاطرنشان کرد: شما عزیزانی که در حال آموزش به نسل جوان هستید، باید این دو چیز را به آن‌ها بیاموزید، چرا که از این دو عامل، قدرت و توان برخوردار هستید.