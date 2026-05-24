به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، ظهر یکشنبه، در مراسم عزاداری شهادت حضرت امام محمدباقر(علیه‌السلام) که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن عرض تسلیت این ایام، اظهار کرد: وجود مقدس امام باقر(علیه‌السلام) وصیت فرموده بودند که هر ساله مجلس یادبود و عزای ایشان در سرزمین منا برپا شود؛ امروز که ما توفیق حضور در آن سرزمین را نداریم، در جوار مضجع شریف فرزند برومندشان، امام علی بن موسی‌الرضا(علیه‌السلام) این مجلس را به یاد آن امام همام اقامه می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: این محفل، تجلی‌گاه پیوند قلبی شیعیان با ولایت است و اشک‌های شما در این سوگواری، نشانه‌ای از ارادت به ساحت ائمه اطهار(علیهم‌السلام) است که امیدواریم مورد قبول حضرت رضا(علیه‌السلام) واقع شود.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به سیره ائمه معصومین(علیهم‌السلام)، تصریح کرد: شناخت ما نسبت به مقام ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) غالباً در سطحی محدود باقی مانده است. تصور بسیاری از افراد این است که ائمه(علیهم‌السلام) در دورانی از خفقان و سیطره بنی‌امیه و بنی‌عباس، تنها به بیان احکام شرعی پرداخته‌اند؛ در حالی که این پندار با واقعیت تاریخی منافات دارد. سیره تمامی ائمه(علیهم‌السلام) از همان مبدأ «کربلای سیدالشهدا(علیه‌السلام)» سرچشمه گرفته و در یک راستا بوده است. همان‌گونه که امام حسین(علیه‌السلام) در برابر فسق، انحراف و پلیدی قیام کردند، تمامی ائمه(علیهم‌السلام) نیز با توجه به اقتضائات زمانی و شرایط اجتماعی، همان نقش مبارزاتی را با روش‌های متناسب پیش بردند.

علم الهدی در ادامه با تشریح فضای اختناق دوران امامت امام سجاد(علیه‌السلام) گفت: در دوران عبدالملک مروان و کارگزار خونریز او، حجاج بن یوسف ثقفی، چنان خفقانی بر جامعه اسلامی سایه افکنده بود که نه تنها مردم جرئت قیام نداشتند، بلکه بسیاری به نوعی رکود و بی‌تفاوتی در برابر جنایات حکومت تن داده بودند. با این حال، وجود مقدس امام سجاد(علیه‌السلام) به عنوان تداوم‌بخش انقلاب عاشورا، در آن فضای تاریک، رسالت خود را به شایستگی انجام دادند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به تبیین یکی از شگردهای سیاسی و تربیتی امام سجاد(علیه‌السلام) پرداخت و افزود: از جمله اقدامات راهبردی امام سجاد(علیه‌السلام)، تربیت و سازماندهی نیروها از طریق جریان «موالی» بود. حضرت در هر ماه رمضان، بندگانی را خریداری کرده و با تربیت دینی، حماسی و بصیرت‌افزایی نسبت به مقام ولایت، آنان را در پایان ماه آزاد می‌کردند. این افرادِ از خودگذشته، پس از آزادی، به سراسر بلاد اسلامی اعزام می‌شدند و به عنوان عناصر تبلیغاتی و مبارزاتی در برابر ظلم بنی‌امیه فعالیت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی دوران امامت امام باقر(علیه‌السلام) آغاز شد، این بدنه تشکیلاتی و جریان مبارزاتی در بسیاری از شهرهای عراق و حجاز حضور داشتند. از سوی دیگر، با افول قدرت بنی‌امیه به دلیل فساد و بی‌کفایتی سردمداران آن، شرایط برای یک حرکت عظیم فراهم گشت؛ زمینه‌ای که منجر به قیام‌های سیاسی از جمله قیام حضرت زید(علیه‌السلام)، برادر بزرگوار امام باقر(علیه‌السلام) گردید تا استمرار نهضت حق‌طلبی در جامعه اسلامی عینیت یابد.

علم الهدی در ادامه با بیان اینکه بنی‌امیه در برابر این قیام حضرت زید فوق‌العاده ناتوان بودند، تصریح کرد: منتها در نهایت، به خاطر بی‌توجهی مردم و بی‌وفایی عده‌ای، با همه اصرار و فداکاری که موالی داشتند، حضرت زید در مقابل حکومت بنی‌امیه شکست خوردند و به شهادت رسیدند و فرزندشان یحیی بن زید نیز به شهادت رسید.