به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه در نشست مشترک ائمه جمعه و فرمانداران خراسان رضوی که در سالن همایشهای شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: به برکت مدیریت موجود، شاهد جریانی بودیم که هم اقتدار دولت و هم توان مدیریتی آن را به اثبات رساند. در نیمه نخست جنگ، با وجود تمام تنشها و تشنجهایی که با شهادت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد یک واقعیت تاریخی بودیم؛ از گذشته تا به امروز، در تمامی جنگ‌ها وقتی رهبر جامعه از بین میرفت، کشور سقوط میکرد و دشمن بر آن مسلط میشد؛ اما در اینجا وضعیت کاملاً برعکس بود و با وجود شهادت مقام معظم رهبری، کشور با قدرت و قوت پابرجا ماند.

امام جمعه مشهد با اشاره به مدیریت بحران توسط دولت در ماه نخست افزود: در ماه اول، با وجود تنشهای جدی، مدیریت کشور به شکلی بسیار زیبا اجرا شد به نحوی که ما در تامین نیازهای روزانه مردم و ارائه خدمات دچار مشکل جدی و خاصی نشدیم. این نکتهای بسیار قابل توجه و شایسته تقدیر است که نشان داد توان دولت در سطح کشور و استانها به خوبی ثابت شده است.

وی بیان کرد: آنچه باید به آن توجه داشته باشیم این است که مدیران و مسئولان باید بتوانند همه مشکلات را حل کثند. اینطور نیست که مشکلات فراتر از توان مدیریتی نظام ما باشد؛ بلکه حل آنها تنها نیازمند تلاش بیشتر، تجربه بیشتر و تقید به اصول است که خوشبختانه در دوستان دیده میشود. برای نمونه، استاندار خراسان رضوی با اطلاع از تمام جزئیات و مشکلات وارد مدیریت استان شدهاند؛ ایشان بر تمام زوایا و جزئیات کار استان مسلط هستند و همین امر باعث شده کارها به خوبی انجام شود.

علم الهدی با اشاره به مشکلات اقتصادی و راهکارهای مدیریتی عنوان کرد: امروز در مراجعات کسبه، اتحادیه ها و اصناف مختلف، میبینیم که بسیاری از مشکلات آقایان با یک استمداد بانکی یا یک مهلت پرداخت جهت تسویه وام ها میتواند حل شود. یکی از مسائلی که در این زمینه برای ما اهمیت دارد، پیگیری مطالبات جامعه نانوایان است، زیرا نان یکی از نیازهای اساسی و روزانه مردم است.

امام جمعه مشهد گفت: خوشبختانه اختیارات دولت به استانها افزایش یافته و این اختیارات زیاد، به مدیریت بسیاری از مسائل کمک کرده تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.

وی با اشاره به وفاداری مردم در این مدت اخیر و ایستادگی آنان پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرد: مردم با وجود اینکه چند ماه در تجمعات شرکت کردند و مشکلاتی که وجود دارد، همچنان پای انقلاب و نظام ایستادهاند و این تنها به دلیل امداد غیبی امام زمان (عج) است.

علم الهدی اضافه کرد: البته باید دانست که مردم طاقت و توقعِ گرانی را ندارند؛ لذا تا جایی که ممکن است باید مدیریت کرد تا گرانی رخ ندهد، و هر جا که گرانی ناگزیر بود، نباید مردم را غافلگیر کرد، بلکه باید موضوع برای آنها تبیین شود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه گرانی دو جنبه دارد؛ یکی خودِ گرانی و دیگری گرانفروشی اضافه کرد: مردم گرانی را درک میکنند، اما گرانفروشی برای آنها قابل درک نیست؛ بنده شخصاً گرانی در بخشهایی مانند فولاد و پتروشیمی را نمیپذیرم و آن را قابل توجیه نمیدانم. با این حال، امیدواریم با فعالیتهای استاندار، مشکلات گرانی نیز مدیریت شود

وی بیان کرد: وضعیت ما به گونهای است که باید تا حد توان به دولت کمک و با آن همکاری کنیم. امروز اداره کشور به دست دولت و اداره استان به دست استاندار سپرده شده است؛ لذا وظیفه ما این است که تا حد امکان کمک کنیم تا مدیریت داخلی استان به خوبی پیش برود.

علم الهدی گفت: با توجه به اینکه مردم برای حل کوچکترین مشکلات خود به ائمه جمعه در هر شهرستان مراجعه میکنند و ائمه جمعه نیز باید پاسخگوی سوالات و مشکلات مردم باشند؛ اگر مدیران استانی و فرمانداران شهرستان‌ها آنان را در جریان اتفاقات قرار بدهند، می‌توانند از ظرفیت ۴۵ تریبونی که این عزیزان در اختیار دارند برای اطلاع‌رسانی و ارتباطات مردمی کمک بگیرند.

امام جمعه مشهد همچنین از تشکیل «قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی» خبر داد و افزود: ما برای کمک به دولت و حل مشکلات اقتصادی استان با کمک خودم مردم، این قرارگاه را تشکیل داده ایم که در حال حاضر به صورت آزمایشی در مشهد اجرا می شود و پس از آن در شهرستانها نیز گسترش خواهد یافت. بنده اعتقاد دارم که با توجه به استعداد و انگیزه بسیار بالای اعضای این قرارگاه شاهد موفقیتهای بزرگی در زمینه معیشت مردم باشیم.

وی ضمن تشکر از تیم فرمانداری و استانداری، ابراز کرد: به نوبه خود از تلاشهای فرمانداران و تیم مدیریتی استان تشکر میکنم؛ چرا که وضعیت فعلی، وضعیت جنگی است. درست است که استان ما در محدوده مستقیم جنگ نیست، اما از تمام شرایط و وضعیتهای جنگی برخوردار است. مدیران استان در حال زحمت کشیدن هستند و باید با تمام توان کار را پیش ببرند تا از این مرحله با عزت، افتخار و سرافرازی از جنگ بیرون بیاییم. انشاءالله که زحمات شما به عنوان مجاهدت فی سبیل الله مورد توجه امام زمان (عج) قرار گیرد؛ چرا که آبروی این کشور، آبروی امام زمان است، زیرا ایران تنها کشوری است که منسوب به ایشان است.