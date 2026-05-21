۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

حجت‌الاسلام حسینی: رسیدگی به پرونده زندانیان با دقت و سرعت انجام شود

سنندج – رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: رسیدگی به پرونده زندانیان باید با رعایت هم‌زمان دقت و سرعت در فرآیند دادرسی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید سرزده از زندان مرکزی سنندج که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، با حدود ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم عمومی و امنیتی به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد و آخرین وضعیت پرونده‌های آنان را در شعب دادگستری استان مورد بررسی قرار داد.

وی با حضور در بندهای مختلف زندان و همراهی معاون قضایی و دبیر ستاد ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و مدیرکل زندان‌های استان، روند رسیدگی به پرونده زندانیان را از نزدیک پیگیری کرد.

حسینی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت حقوقی زندانیان افزود: برای افرادی که واجد شرایط استفاده از ارفاقات و تسهیلات قانونی بودند، دستورات لازم جهت بهره‌مندی از این امتیازات صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: رسیدگی به پرونده زندانیان باید با رعایت هم‌زمان دقت و سرعت در فرآیند دادرسی انجام شود.

این بازدید سومین حضور رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در زندان مرکزی سنندج از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم بوده است.

