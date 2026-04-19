۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

حجت‌الاسلام حسینی: تسریع در رسیدگی به مطالبات زندانیان در اولویت است

حجت‌الاسلام حسینی: تسریع در رسیدگی به مطالبات زندانیان در اولویت است

سنندج- رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: رسیدگی سریع به درخواست‌های قانونی زندانیان و نظارت مستمر بر وضعیت آنان، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی عصر یکشنبه در بازدید سرزده از زندان مرکزی سنندج که در راستای اجرای برنامه جامع عملیاتی و طرح تحول و تعالی قوه قضاییه، انجام گرفت، به‌صورت چهره‌به‌چهره با ۲۵۰ نفر از زندانیان گفت‌وگو و مطالبات آنان را بررسی کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ضمن استماع درخواست‌های زندانیان، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری فوری برخی پرونده‌ها صادر کرد.

وی همچنین در چندین مورد به‌صورت تلفنی با دبیرخانه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان و دبیرخانه ماده ۴۷۷ تماس گرفت و آخرین وضعیت پرونده‌ها را پیگیری کرد.

تاکید بر کاهش جمعیت کیفری و اصلاح زندانیان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه با اشاره به رویکردهای تحولی دستگاه قضایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و ارتقای شاخص‌های اصلاح و تربیت، از برنامه‌های مهم دستگاه قضا است.

وی افزود: بازدیدهای مستمر از زندان‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت و صیانت از حقوق قانونی زندانیان داشته باشد.

زندان؛ فرصتی برای بازگشت به جامعه

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر کارکردهای اصلاحی مجازات حبس تصریح کرد: دستگاه قضایی تلاش دارد زندان را به بستری برای آموزش، توانمندسازی و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که زندانیان پس از آزادی، به‌عنوان افرادی مفید و قانون‌مدار به جامعه بازگردند و مورد پذیرش افکار عمومی قرار گیرند.

لزوم حضور مستمر قاضی ناظر زندان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حضور منظم و مؤثر قاضی ناظر زندان در تمامی بندها تأکید کرد و گفت: این حضور نقش مهمی در تسریع رسیدگی به درخواست‌ها و کاهش مشکلات زندانیان دارد.

وی همچنین استمرار این بازدیدها را از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در استان عنوان کرد و آن را گامی مؤثر در بهبود وضعیت زندان‌ها دانست.

