به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی عصر یکشنبه در بازدید سرزده از زندان مرکزی سنندج که در راستای اجرای برنامه جامع عملیاتی و طرح تحول و تعالی قوه قضاییه، انجام گرفت، بهصورت چهرهبهچهره با ۲۵۰ نفر از زندانیان گفتوگو و مطالبات آنان را بررسی کرد.
رئیسکل دادگستری استان ضمن استماع درخواستهای زندانیان، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری فوری برخی پروندهها صادر کرد.
وی همچنین در چندین مورد بهصورت تلفنی با دبیرخانه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان و دبیرخانه ماده ۴۷۷ تماس گرفت و آخرین وضعیت پروندهها را پیگیری کرد.
تاکید بر کاهش جمعیت کیفری و اصلاح زندانیان
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در ادامه با اشاره به رویکردهای تحولی دستگاه قضایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و ارتقای شاخصهای اصلاح و تربیت، از برنامههای مهم دستگاه قضا است.
وی افزود: بازدیدهای مستمر از زندانها میتواند نقش مؤثری در تحقق عدالت و صیانت از حقوق قانونی زندانیان داشته باشد.
زندان؛ فرصتی برای بازگشت به جامعه
رئیسکل دادگستری استان کردستان با تأکید بر کارکردهای اصلاحی مجازات حبس تصریح کرد: دستگاه قضایی تلاش دارد زندان را به بستری برای آموزش، توانمندسازی و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که زندانیان پس از آزادی، بهعنوان افرادی مفید و قانونمدار به جامعه بازگردند و مورد پذیرش افکار عمومی قرار گیرند.
لزوم حضور مستمر قاضی ناظر زندان
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حضور منظم و مؤثر قاضی ناظر زندان در تمامی بندها تأکید کرد و گفت: این حضور نقش مهمی در تسریع رسیدگی به درخواستها و کاهش مشکلات زندانیان دارد.
وی همچنین استمرار این بازدیدها را از برنامههای جدی دستگاه قضایی در استان عنوان کرد و آن را گامی مؤثر در بهبود وضعیت زندانها دانست.
نظر شما