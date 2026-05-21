به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت و یادبود سردار عباسعلی فرزندی که در مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام قم برگزار شد، با اشاره به حقیقت مرگ و کوتاهی عمر انسان، اظهار کرد: انسان با همه دلبستگیهایی که به دنیا دارد، در نهایت بهرهاش از زمین به اندازه قامت او خواهد بود و سرانجام در خانهای کوچک آرام میگیرد.
وی با بیان اینکه مرگ حقیقتی قطعی و گریزناپذیر برای همه انسانها است، افزود: امیرالمؤمنین (ع) در کلامی نورانی میفرمایند که اکنون طناب مرگ بر گردن همه انسانها قرار دارد، اما این طناب رها شده است و هیچکس نمیداند چه زمانی فرمان الهی برای پایان زندگی او صادر خواهد شد.
این خطیب مذهبی ادامه داد: انسان باید همواره به یاد پایان راه باشد و بداند فرصت زندگی محدود است و از همین رو خوشا به حال کسانی که با دست پر و توشهای ارزشمند این مسیر را طی میکنند.
حسینی قمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت و مجاهدتهای سردار فرزندی، گفت: امروز در مراسم تشییع این فرمانده سرافراز، حضور گسترده همرزمان و رزمندگان دوران دفاع مقدس جلوهای کمنظیر داشت و بسیاری از آنان با آثار جانبازی و مجروحیت در این مراسم حاضر شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در میان دوستان و همرزمان این سردار فقید، جانبازانی حضور داشتند که برخی چشم، دست یا پای خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کرده بودند و سالها آثار جراحتهای شیمیایی را با خود به همراه داشتند.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت تکریم مجاهدان و ایثارگران تصریح کرد: جامعهای که پیشکسوتان جهاد و شهادت را فراموش کند، جامعهای مرده و فاقد حیات حقیقی است.
وی افزود: امروز نیز مردم ایران اسلامی با حضور مستمر در صحنههای مختلف، همان روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس را زنده نگه داشتهاند و این فرهنگ ارزشمند، میراث امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی برای ملت ایران است.
حسینی قمی با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم در اجتماعات و مراسمهای مذهبی و انقلابی به خصوص تجمعات شبانه بیان کرد: این حضور گسترده مردمی نشان میدهد فرهنگ جهاد و مقاومت همچنان در متن جامعه جاری است و نسلهای مختلف با این روحیه پیوند عمیقی دارند.
وی در ادامه با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره تکریم مجاهدان صدر اسلام گفت: در یکی از مجالس رسول خدا (ص)، هنگامی که رزمندگان بدر وارد جلسه شدند و جایی برای نشستن نداشتند، پیامبر اکرم (ص) به احترام آنان از برخی حاضران خواستند جای خود را به مجاهدان بدهند و این رفتار، جلوهای روشن از جایگاه والای اهل جهاد در فرهنگ اسلامی است.
این سخنران مذهبی تأکید کرد: قرآن کریم نیز با صراحت، مجاهدان را بر قاعدان برتری داده و این جایگاه عظیم، مسئولیت جامعه اسلامی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت را دوچندان میکند.
وی با تقدیر از حضور گسترده مردم در آیین تشییع و مراسم یادبود سردار فرزندی اظهار کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، رزمندگان و نیروهای انقلابی در این مراسم، نشاندهنده قدرشناسی ملت ایران از مجاهدان راه خدا است.
قم- خطیب مذهبی گفت: ملت ایران میراثدار فرهنگ شهادت، مجاهدت و ایستادگی است که از امام راحل، رهبر شهید و شهدای انقلاب به یادگار مانده است.
