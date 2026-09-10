https://mehrnews.com/x3d2Xb ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6943553 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۳ قرار صد و نود و چهارم مردم تالش در میدان تالش- تالشیها در شب صد و نود و چهارم از تجمعات، در دفاع از وطن و اطاعت از رهبری به میدان آمدند. دریافت 8 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6943553 کپی شد مطالب مرتبط میر تاج الدینی: هیمنه آمریکا مقابل مقاومت ملت ایران درهم شکسته است ایستادگی مردم دیار املاکی در شب صد و نود و چهارم حجتالاسلام هدایتی:حضور مردم در میدان تداوم راه انقلاب را تضمین میکند حجت الاسلام اصلانی: دشمن به دنبال خسته کردن ملت ایران است قرار ۱۹۷ مردم تالش در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از وطن آبگرفتگی شدید لنگرود در پی بارندگی دو روز گذشته صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان کشف ۹۰ تن برنج احتکار شده در تالش حجت الاسلام رهبر شاد: درآمد موقوفات تالش و رضوانشهر۴۳ درصد افزایش یافت برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
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