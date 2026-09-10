  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۳

قرار صد و نود و چهارم مردم تالش در میدان

قرار صد و نود و چهارم مردم تالش در میدان

تالش- تالشی‌ها در شب صد و نود و چهارم از تجمعات، در دفاع از وطن و اطاعت از رهبری به میدان آمدند.

دریافت 8 MB

فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6943553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها