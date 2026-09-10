استاندار گیلان: پشتوانه مردمی رمز اقتدار ایران در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ مردم رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، با قدردانی از ایستادگی و حضور حماسی مردم در ماههای اخیر اظهار کرد: ملت ایران با ایمان، وحدت و حضور در صحنه، نقطه قوت و پشتوانه اصلی کشور در برابر دشمنان هستند.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر ایمان، دانش بومی و پشتوانه مردمی توانستهاند معادلات نظامی دشمن را بر هم بزنند و از عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.
استاندار گیلان با بیان اینکه مدافعان کشور فرزندان همین ملت هستند، تصریح کرد: رزمندگان و نیروهای مسلح در خطوط مقدم دفاع از مرزها ایستادهاند و همانگونه که تاریخ نشان داده است، حضور مستمر و باصلابت مردم در صحنه، ضامن امنیت کشور و مانع گستاخی متجاوزان است.
حقشناس با اشاره به تجربههای تاریخی و رفتار مجامع بینالمللی و عهدشکنیهای غرب، خاطرنشان کرد: سرنوشت کشورهایی که در برابر زیادهخواهیهای غرب تسلیم شدند، درس بزرگی برای ملتهاست و نشان میدهد که هوشیاری و حفظ انسجام ملی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: بهانهجوییهای دشمن با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و اجازه نخواهیم داد امنیت ملی و مراکز راهبردی کشور دستمایه جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین عامل عبور از شرایط حساس کنونی است، گفت: به فضل الهی و با وحدت و ایستادگی ملت ایران، دشمنان آرزوی تسلیم ایران را به گور خواهند برد.
حقشناس در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت اقتصادی و زیرساختی استان گیلان اظهار کرد: برخلاف فضاسازی و هیاهوی دشمنان، بنادر و مرزهای گیلان در اوج پویایی قرار دارند و فعالیتهای تجاری در استان بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: هماکنون دهها فروند کشتی تجاری در بنادر استان در حال تخلیه و بارگیری هستند و از نظر تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم نیز دغدغهای وجود ندارد.
استاندار گیلان با اشاره به فعالیت فرودگاه رشت نیز گفت: این فرودگاه با پروازهای منظم فعال است و فعالیتهای کشاورزی، تجاری و مبادلات اقتصادی استان نیز با روندی مثبت ادامه دارد.
حقشناس در پایان با تأکید بر اینکه دولت و مسئولان با تمام توان برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش میکنند، ابراز امیدواری کرد با تداوم وحدت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان، کشور از شرایط حساس کنونی عبور کند و بهزودی جشن بزرگ پیروزی در همین میدانها برگزار شود.
نظر شما