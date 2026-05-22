به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلانتری ۱۱ پیشوا طی ماه جاری ۱۱ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کرده است.

رئیس پلیس پیشوا اضافه کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به فعالیت در زمینه توزیع و خرده‌فروشی مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی اعتراف کردند.

وی افزود: مقدار مواد مخدر کشف شده از این متهمان، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد صنعتی شیشه، هروئین و مواد مخدر سنتی بوده است. پرونده متهمان تکمیل و با صدور قرار قانونی مناسب، جهت تحمل کیفر روانه زندان شد.