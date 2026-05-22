۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۵

ضربه کلانتری ۱۱ پیشوا به شبکه‌های توزیع مواد مخدر

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری ۲۱ خرده‌فروش مواد مخدر توسط مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی پیشوا در طی ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلانتری ۱۱ پیشوا طی ماه جاری ۱۱ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کرده است.

رئیس پلیس پیشوا اضافه کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به فعالیت در زمینه توزیع و خرده‌فروشی مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی اعتراف کردند.

وی افزود: مقدار مواد مخدر کشف شده از این متهمان، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد صنعتی شیشه، هروئین و مواد مخدر سنتی بوده است. پرونده متهمان تکمیل و با صدور قرار قانونی مناسب، جهت تحمل کیفر روانه زندان شد.

