نبرد ما با رژیم جعلی صهیونیستی، نبردی وجودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به اینکه مردم شجاع و دلیر استان لرستان در طول تاریخ و میدانهای دفاع از اسلام و ایران، همیشه پیشگام بودهاند، چه در مبارزه با پهلوی اول و دوم و چه در تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حماسهای بزرگ و بینظیر با جان فدایی سپاه استان لرستان، ارتش جمهوری اسلامی، لشکر ۸۴، بسیج و عشایر را در هشت سال دفاع مقدس از سوی مردم لرستان را شاهد بودیم.
رزم مردان لر برای نسلهای آینده بازگو شود
وی بیان داشت: از سال ۱۴۰۱ مکاتباتی شروع شد تا این رزم بیامان و نبرد خونین و مقاوم مردم لرستان در هشت سال دفاع مقدس، در تاریخ ثبت و ضبط شود و راویان و سخنوران و مؤلفین و اهل هنر گوشهای از تاریخ رزم مردان لر را برای نسلهای آینده بازگو کنند تا تبدیل به یک گفتمان شود، گفتمانی که در آن اهریمنان اندیشه تصرف خاک این سرزمین را نداشته باشند و اگر چنین اندیشهای داشته باشند، جوانان و مردان مقاومی باشند که پای لانچرها با پرتاب موشک و پهپاد، ضربات محکم، سهمگین و کوبنده را بر دشمنان فرو آوردند و جهنمی از آتش برای آنها درست کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: روز یکم خرداد در شورای فرهنگ عمومی کشور پس از مکاتباتی که صورت گرفت به تصویب رسید و به استان ابلاغ شد، حتماً هم در تقویم رسمی کشور یا نوشته شده و یا در آینده نزدیک نوشته خواهد شد.
نبرد ما با رژیم جعلی صهیونیستی، نبرد وجودی است
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید «رئیسی»، گفت: راجع به این شخصیت بزرگ باید سخنوران گفتوگو کنند، شهیدی که هم اهل ذکر و توسل و خشوع و دعا بود و هم اوج خدمتگزاری در زبان او نمایان بود.
وی عنوان کرد: این شهید با مردم صریح و صادقانه سخن میگفت، خستگی نمیشناخت، شبانهروز تلاش کرد، امام شهید فرمود «اگر ریاستجمهوری شهید «رئیسی» سه سال دیگر ادامه پیدا میکرد، مشکلات مزمن کشور را حل میکرد».
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما بهظاهر در توقف جنگ قرار داریم، اما دشمنان آمریکایی و صهیونی ما با تجهیزات خود در منطقه حضور دارند، نبرد ما با رژیم جعلی صهیونیستی، نبرد وجودی است، گفت: این دو رژیم پلید از خیلی از خطوط قرمز ما عبور کردند، امام ما را شهید کردند، تمام اصول و قوانین و قواعد جنگ را زیر پا گذاشتند.
ضربات نیروهای مسلح ما کوبنده و سهمگین خواهد بود
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: این را نیروهای مسلح ما بهصراحت اعلام کردند که چنانچه تعرضی نسبت به خاک این سرزمین صورت گیرد، جنگ از منطقهای فراتر خواهد رفت و فرامنطقهای خواهد شد و قطعاً زیر ساختهای این کشورهایی که در حاشیه خلیجفارس هستند و با دشمنان ما همکاری میکنند، بدون استثنا نابود خواهد شد و آمال و آرزوهای رئیسجمهور احمق آمریکا که عاشق نفت و گاز است در آتش جهنم سوزانی که از نفت و گاز در کشورهای حاشیه خلیجفارس برافروخته خواهد شد، خواهد سوخت.
وی ادامه داد: این ضربات نیروهای مسلح ما آنچنان کوبنده خواهد بود و موشک و پهپادهایشان در مکانهایی فرو خواهد آمد که اصلاً در تصورشان نخواهد گنجید که کجا هستند، با فرودآمدن این موشکها و پهپادها روزگارشان سیاه خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: تنها یک راهحل وجود دارد، و آن هم پذیرش ۱۰ پیشنهادی که جمهوری اسلامی ارائه داده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، اینها هم حداقلی است، وگرنه انتقام امام شهید و شهادت بهترین فرزندان این ملت از نیروهای مسلح، مردم عادی، کودکان و دانشآموزان میناب، فراموششدنی نیستند، این انتقام سخت هم به قوت خودش باقی است و بهصورت غیررسمی گروههایی هستند این انتقام را هم از رژیم جعلی بگیرند و هم از آمریکای جنایتکار.
نظر شما