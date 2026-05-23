۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

بخش عمده تجهیزات بیمارستان امام خمینی (ره) تنکابن خریداری شده است

تنکابن - رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن گفت: بخش عمده تجهیزات بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) خریداری و در حال نصب و مقدمات راه‌اندازی بیش از ۱۱۵ تخت بیمارستانی در فاز نخست فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده عالیه علوی صبح شنبه در دومین نشست شورای اداری با اشاره به روند تکمیل و تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان گفت: بخش عمده تجهیزات بیمارستان خریداری و در حال نصب است و مقدمات راه‌اندازی بیش از ۱۱۵ تخت بیمارستانی در فاز نخست فراهم شده است.

وی با تقدیر از همراهی مسئولان شهرستان اظهار داشت: هفته سلامت را پشت سر گذاشتیم و جا دارد از کارکنان نظام سلامت و همه همکارانی که در حوزه پیشگیری فعالیت می‌کنند، علی‌رغم اینکه این حوزه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تقدیر و تشکر داشته باشیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن درباره آخرین وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) تصریح کرد: فضای فیزیکی بیمارستان تقریباً به مراحل پایانی رسیده و نواقصی که وجود دارد توسط پیمانکار در حال رفع بوده و با تحویل موقت پروژه، تکمیل نواقص نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علوی ادامه داد: تاکنون ۳۰۲ نفر نیروی انسانی برای این مرکز جذب شده‌اند که شامل ۲۸۵ نیروی پیمانی و ۱۷ نیروی شرکتی است. همچنین ۴۳ نفر نیروی شرکتی نیز در آزمون جذب پذیرفته شده‌اند که در مرحله نخست ۱۷ نفر آغاز به کار کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ۱۱۶ نفر از نیروهای استخدامی نیز انجام شده است.

وی با اشاره به روند تجهیز بیمارستان گفت: بخش عمده تجهیزات بیمارستان خریداری و در حال نصب است. تجهیزات مانیتورینگ، دستگاه‌های اکسیژن و سایر تجهیزات راه‌اندازی شده و دستگاه رادیولوژی نیز ریل‌گذاری شده و منتظر اخذ مجوز انرژی اتمی برای بهره‌برداری هستیم. همچنین دستگاه اتوکلاو در حال نصب و راه‌اندازی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن خاطرنشان کرد: مجوز خرید دستگاه MRI در سال‌های گذشته اخذ شده بود اما به دلیل پیش‌بینی نشدن فضای فیزیکی، اکنون طراحی فضای مربوطه در ضلع شمالی بیمارستان انجام شده و در حال برنامه‌ریزی برای اجرا هستیم.

علوی با بیان اینکه مجوز اولیه بیمارستان برای ۸۰ تخت صادر شده بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی‌های شهرستانی، امکان راه‌اندازی حدود ۱۱۵ تخت در فاز نخست فراهم شده و تلاش داریم در سریع‌ترین زمان ممکن این بخش‌ها را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: بخش اورژانس، ICU، دو بخش ۱۲ تخته، پنج اتاق عمل جنرال و تمامی خدمات جراحی عمومی در بیمارستان فعال خواهد شد و با توجه به فضای مناسب بیمارستان، بخش جراحی زنان و مردان نیز به صورت کامل تفکیک شده و هر کدام با ظرفیت ۲۵ تخت راه‌اندازی می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن با اشاره به اقدامات پشتیبانی و زیرساختی اظهار داشت: تأمین تجهیزات مصرفی، دارو و سایر ملزومات نیز در دستور کار قرار دارد و مشکلات اولیه بیمارستان که از ابتدا وجود داشت، در حال رفع بوده و بخش عمده آن طی یکی دو هفته آینده برطرف خواهد شد.

علوی گفت: دو مطالبه مهم همچنان در دستور کار قرار دارد که شامل پیگیری دکل استاتیک مخابرات بیمارستان و همچنین تأمین برق پایدار مرکز درمانی است که امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان به نتیجه برسد.

