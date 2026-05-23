بخش عمده تجهیزات بیمارستان امام خمینی (ره) تنکابن خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده عالیه علوی صبح شنبه در دومین نشست شورای اداری با اشاره به روند تکمیل و تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان گفت: بخش عمده تجهیزات بیمارستان خریداری و در حال نصب است و مقدمات راهاندازی بیش از ۱۱۵ تخت بیمارستانی در فاز نخست فراهم شده است.
وی با تقدیر از همراهی مسئولان شهرستان اظهار داشت: هفته سلامت را پشت سر گذاشتیم و جا دارد از کارکنان نظام سلامت و همه همکارانی که در حوزه پیشگیری فعالیت میکنند، علیرغم اینکه این حوزه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تقدیر و تشکر داشته باشیم.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن درباره آخرین وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) تصریح کرد: فضای فیزیکی بیمارستان تقریباً به مراحل پایانی رسیده و نواقصی که وجود دارد توسط پیمانکار در حال رفع بوده و با تحویل موقت پروژه، تکمیل نواقص نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علوی ادامه داد: تاکنون ۳۰۲ نفر نیروی انسانی برای این مرکز جذب شدهاند که شامل ۲۸۵ نیروی پیمانی و ۱۷ نیروی شرکتی است. همچنین ۴۳ نفر نیروی شرکتی نیز در آزمون جذب پذیرفته شدهاند که در مرحله نخست ۱۷ نفر آغاز به کار کردهاند و برنامهریزی برای بهکارگیری ۱۱۶ نفر از نیروهای استخدامی نیز انجام شده است.
وی با اشاره به روند تجهیز بیمارستان گفت: بخش عمده تجهیزات بیمارستان خریداری و در حال نصب است. تجهیزات مانیتورینگ، دستگاههای اکسیژن و سایر تجهیزات راهاندازی شده و دستگاه رادیولوژی نیز ریلگذاری شده و منتظر اخذ مجوز انرژی اتمی برای بهرهبرداری هستیم. همچنین دستگاه اتوکلاو در حال نصب و راهاندازی است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن خاطرنشان کرد: مجوز خرید دستگاه MRI در سالهای گذشته اخذ شده بود اما به دلیل پیشبینی نشدن فضای فیزیکی، اکنون طراحی فضای مربوطه در ضلع شمالی بیمارستان انجام شده و در حال برنامهریزی برای اجرا هستیم.
علوی با بیان اینکه مجوز اولیه بیمارستان برای ۸۰ تخت صادر شده بود، افزود: با پیگیریهای انجام شده و هماهنگیهای شهرستانی، امکان راهاندازی حدود ۱۱۵ تخت در فاز نخست فراهم شده و تلاش داریم در سریعترین زمان ممکن این بخشها را راهاندازی کنیم.
وی ادامه داد: بخش اورژانس، ICU، دو بخش ۱۲ تخته، پنج اتاق عمل جنرال و تمامی خدمات جراحی عمومی در بیمارستان فعال خواهد شد و با توجه به فضای مناسب بیمارستان، بخش جراحی زنان و مردان نیز به صورت کامل تفکیک شده و هر کدام با ظرفیت ۲۵ تخت راهاندازی میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن با اشاره به اقدامات پشتیبانی و زیرساختی اظهار داشت: تأمین تجهیزات مصرفی، دارو و سایر ملزومات نیز در دستور کار قرار دارد و مشکلات اولیه بیمارستان که از ابتدا وجود داشت، در حال رفع بوده و بخش عمده آن طی یکی دو هفته آینده برطرف خواهد شد.
علوی گفت: دو مطالبه مهم همچنان در دستور کار قرار دارد که شامل پیگیری دکل استاتیک مخابرات بیمارستان و همچنین تأمین برق پایدار مرکز درمانی است که امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان به نتیجه برسد.
