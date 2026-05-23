به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زیکورپا (®ZCorpa) حاوی ماده موثره تیرزپاتاید (Tirzepatide) است و تاثیر چشم‌گیری بر کاهش وزن، کنترل قند خون و آپنه انسدادی خواب متوسط تا شدید در افراد چاق دارد.

براساس گزارش Global obesity Observatory، در ایران ۱۷.۲درصد مردان و ۳۱درصد از زنان مبتلا به بیماری چاقی هستند. به‌علاوه نزدیک به ۴۰درصد مردان و ۳۶درصد از زنان ایرانی اضافه دارند.

دکتر امیر رضویان، مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی با استناد به این داده‌ها از میزان شیوع چاقی و اضافه وزن در ایران، می‌گوید: داروسازی دکتر عبیدی که اکنون در هشتادمین سال فعالیت خود قرار دارد، همواره در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه تلاش کرده است. عرضه زیکورپا (®ZCorpa) به بازار دارویی ایران، پس از تحولات گسترده‌ ایجاد شده از سوی داروسازی دکتر عبیدی در درمان بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت در ایران انجام شده است.

به گفته دکتر رضویان، باتوجه به عوارض متعدد بیماری چاقی مانند، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری فشار خون و بیماری مزمن کلیوی و آرتروز زانو، داروسازی دکتر عبیدی همگام با جهان با ارائه زیکورپا (®ZCorpa) به روش‌های نوین و موثر کاهش وزن روی آورده است.

مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی با اشاره به امکان دستیابی به بیش از ۲۰درصد کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن با استفاده از زیکورپا (®ZCorpa)، می‌گوید: تیرزپاتاید (Tirzepatide) در جهان با نام تجاری مونجارو (Mounjaro) و توسط داروسازی Eli Lilly عرضه شده و موثرترین و به‌روزترین داروی تزریقی کاهش وزن در بازار دارویی دنیا است. در ایران داروسازی دکتر عبیدی تیرزپاتاید (Tirzepatide) را با نام تجاری زیکورپا (®ZCorpa) تولید کرده است. زیکورپا (®ZCorpa) به‌واسطه سهولت مصرف و اثربخشی بالا کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری چاقی و دیابت نوع ۲ را بهبود می‌دهد.

دکتر سید امیر رضویان، در پایان عرضه زیکورپا (®ZCorpa) را اولین گام داروسازی دکتر عبیدی در مسیر افزایش دسترسی بیماران ایرانی به درمان‌های روز دنیا در زمینه مدیریت چاقی دانست.

