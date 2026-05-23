پیش بینی تولید ۲۲۵۰ تن عسل مرغوب در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: استان کردستان به واسطه ظرفیت‌های طبیعی، مراتع غنی و اقلیم مناسب، امروز به یکی از قطب‌های مهم زنبورداری کشور تبدیل شده و توانسته جایگاه قابل توجهی در این صنعت به دست آورد.

وی با اشاره به رتبه دوم کردستان از نظر تعداد زنبورستان‌ها در کشور افزود: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۶۴ واحد زنبورستان فعال در سطح استان فعالیت دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در توسعه اقتصاد کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: مجموع کلنی‌های زنبور عسل استان شامل ۲۷۳ هزار و ۱۶۹ کلنی مدرن و ۶ هزار و ۸۹ کلنی بومی است و بر اساس برآورد کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۲۵۰ تن عسل باکیفیت در استان تولید شود.

نقشبندی با اشاره به کیفیت بالای عسل تولیدی کردستان تصریح کرد: وجود مراتع بکر و غنی به ویژه در منطقه سارال، زمینه تولید یکی از مرغوب‌ترین عسل‌های کشور را فراهم کرده و کردستان را در زمره استان‌های شاخص این حوزه قرار داده است.

وی توسعه کمی و کیفی صنعت زنبورداری را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: ارتقای دانش فنی زنبورداران، استفاده از تجهیزات نوین، افزایش بهره‌وری و حمایت از برندسازی محصولات تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در راستای تقویت جایگاه کردستان در بازارهای ملی و بین‌المللی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین به نقش مهم زنبورداری در حفظ تنوع زیستی و گرده‌افشانی گیاهان اشاره کرد و افزود: حمایت از این صنعت علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ اکوسیستم طبیعی و پایداری مراتع استان نیز تأثیر بسزایی دارد.