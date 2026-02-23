۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

رشد ۱۵۰ درصدی مشارکت خراسان جنوبی در طرح «زندگی با آیه‌ها»

بیرجند-مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در روزهای ابتدایی طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» میزان مشارکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی عصر شنبه در شورای اداری استان با اشاره به جایگاه ماه مبارک رمضان به‌عنوان «ماه قرآن» اظهار کرد: دغدغه ترویج انس با قرآن که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، در قالب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» دنبال می‌شود و امسال با عنوان «۳۰ آیه برای فتح قله‌ها» و با محور «امت قوی» در حال اجراست.

وی این طرح را یک رخداد فرهنگی ارزشمند دانست و افزود: سال گذشته حدود ۱۴۲ هزار نفر در استان مشارکت داشتند و سال قبل از آن نیز این رقم حدود ۷۰ هزار نفر بود، اما در همین روزهای ابتدایی امسال تا ساعت ۹:۳۰ صبح بیش از ۳۲ هزار نفر در طرح شرکت کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم استان از هدف ملی ۱۰ میلیون مشارکت، بیش از ۲۳۰ هزار نفر است، گفت: تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مردم است.

سالاری‌مکی همچنین بر ضرورت تربیت «سفیران آیه‌ها» تأکید کرد و افزود: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی استان‌ها، تعداد سفیران این طرح است و باید دست‌کم ۱۰ هزار سفیر در استان فعال شوند تا جریان‌سازی فرهنگی به‌صورت مردمی شکل بگیرد.

وی از همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، سپاه، رسانه‌ها و فرمانداری‌ها در اجرای برنامه‌های ماه رمضان قدردانی کرد و ادامه داد: برگزاری رزمایش «زندگی با آیه‌ها»، جشن‌های همزمان در شهرستان‌ها، تولید محتواهای رسانه‌ای و مسابقات قرآنی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها گفت: انتشار روزانه مسابقات و محتوای قرآنی در فضای مجازی می‌تواند به گسترش مشارکت عمومی کمک کند و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سالاری‌مکی همچنین از تبدیل برخی برنامه‌های استان به الگوهای ملی خبر داد و افزود: رویدادهایی که با محور خانواده و قرآن در خراسان جنوبی آغاز شده، اکنون در سطح کشور در حال اجراست.

وی در پایان با دعوت از مدیران برای مشارکت فعال در این جریان فرهنگی، تأکید کرد: ماه رمضان فرصت بی‌بدیلی برای تقویت ایمان، انس با قرآن و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی است و امیدواریم خراسان جنوبی همچنان در این عرصه پیشتاز باشد.

کد خبر 6757926

