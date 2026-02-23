به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی عصر شنبه در شورای اداری استان با اشاره به جایگاه ماه مبارک رمضان به‌عنوان «ماه قرآن» اظهار کرد: دغدغه ترویج انس با قرآن که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، در قالب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» دنبال می‌شود و امسال با عنوان «۳۰ آیه برای فتح قله‌ها» و با محور «امت قوی» در حال اجراست.

وی این طرح را یک رخداد فرهنگی ارزشمند دانست و افزود: سال گذشته حدود ۱۴۲ هزار نفر در استان مشارکت داشتند و سال قبل از آن نیز این رقم حدود ۷۰ هزار نفر بود، اما در همین روزهای ابتدایی امسال تا ساعت ۹:۳۰ صبح بیش از ۳۲ هزار نفر در طرح شرکت کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم استان از هدف ملی ۱۰ میلیون مشارکت، بیش از ۲۳۰ هزار نفر است، گفت: تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مردم است.

سالاری‌مکی همچنین بر ضرورت تربیت «سفیران آیه‌ها» تأکید کرد و افزود: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی استان‌ها، تعداد سفیران این طرح است و باید دست‌کم ۱۰ هزار سفیر در استان فعال شوند تا جریان‌سازی فرهنگی به‌صورت مردمی شکل بگیرد.

وی از همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، سپاه، رسانه‌ها و فرمانداری‌ها در اجرای برنامه‌های ماه رمضان قدردانی کرد و ادامه داد: برگزاری رزمایش «زندگی با آیه‌ها»، جشن‌های همزمان در شهرستان‌ها، تولید محتواهای رسانه‌ای و مسابقات قرآنی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها گفت: انتشار روزانه مسابقات و محتوای قرآنی در فضای مجازی می‌تواند به گسترش مشارکت عمومی کمک کند و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سالاری‌مکی همچنین از تبدیل برخی برنامه‌های استان به الگوهای ملی خبر داد و افزود: رویدادهایی که با محور خانواده و قرآن در خراسان جنوبی آغاز شده، اکنون در سطح کشور در حال اجراست.

وی در پایان با دعوت از مدیران برای مشارکت فعال در این جریان فرهنگی، تأکید کرد: ماه رمضان فرصت بی‌بدیلی برای تقویت ایمان، انس با قرآن و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی است و امیدواریم خراسان جنوبی همچنان در این عرصه پیشتاز باشد.