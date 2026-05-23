۵۴ هزار گونه زیستی در ایران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی پیش از ظهر شنبه در نشست ملی تنوع زیستی در ساری گفت: آمار گونه‌های زیستی شناسایی‌شده در ایران به ۵۴ هزار مورد رسیده است. این رقم با توجه به اینکه کشور تنها یک درصد از مساحت جهان را دارد، نشانگر جایگاه ویژه ایران در نقشه تنوع زیستی کره زمین است.

وی افزود: از این پس رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه تقسیم مسئولیت با مردم خواهد بود.

به گفته ظهرابی، حکمرانی مشارکتی یعنی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی سهیم شوند و تجربه ثابت کرده هر جا چنین رویکردی اجرا شده، نتیجه به مراتب بهتر از مدیریت صرف دولتی بوده است.

معاون سازمان محیط زیست تأکید کرد: حفظ ۵۴ هزار گونه ثبت‌شده در کشور بدون همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و حتی شهروندان عادی شدنی نیست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی نیز در این مسیر وظیفه دارند، اما حلقه مفقوده، باور به توانایی مردم است.

ظهرابی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به خدمات پنهان طبیعت گفت: شاید برخی حشرات ظاهراً مزاحم به نظر برسند اما اگر نباشند، گرده‌افشانی رخ نمی‌دهد و امنیت غذایی کشور دچار فروپاشی می‌شود.

به گفته وی، تخریب زیستگاه‌ها و تغییر کاربری زمین دو تهدید اصلی برای این ۵۴ هزار گونه هستند.

معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری تعهدهای جهانی ایران در کنوانسیون تنوع زیستی اظهار داشت: باید تا سال ۲۰۳۰ فشار تهدیدها بر طبیعت را کاهش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این هدف تنها در سایه مشارکت جدی مردم و تغییر نگاه از حکمرانی متمرکز به حکمرانی شبکه‌ای محقق خواهد شد.