تنفس مصنوعی به مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جمهوری اسلامی ثابت کرده که صادق‌الوعد است؛ پیش از جنگ قبلی، امام شهید ما فرمود که اگر تجاوز شود، ایران جنگ را منطقه‌ای می‌کند؛ همین اتفاق نیز رخ داد؛ حالا وعده جنگ فرامنطقه‌ای داده شده است؛ بدون ‌تردید در صورت حماقت سردمداران آمریکا و رژیم صهیونی، این وعده نیز محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اخیرا با صدور بیانیه‌ای به تهدیدات مکرر رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داده و تصریح کرده که دشمن آمریکایی- صهیونی که از شکست‌های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده، بداند اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند به ما حمله کردند اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم، اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند. سپاه تاکید کرده است که ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید، نه در بیانیه‌های توخالی و صفحات مجازی.

در همین رابطه رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در صفحه ایکس خود نوشت: ایران هشدار داده که اگر ترامپ حمله دیگری انجام دهد، تلافی آن محدود به خاورمیانه نخواهد بود. با توجه به حمله موشکی ۲۱ مارس به پایگاه دیگو گارسیا، این تهدید یعنی پایگاه هوایی انگلیس در قبرس، پایگاه‌های آمریکا و ناتو در رومانی و مجارستان و کمپ لمونیه در جیبوتی در فهرست اهداف بالقوه قرار دارند. اما مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا که خارج از غرب آسیا قرار دارند و می‌توانند هدف موشک‌های ایران قرار بگیرند، عبارتند از:

دیگو گارسیا

روز اول فروردین سال ۱۴۰۵، دو موشک بالستیک میان‌برد به سمت پایگاه نظامی مشترک آمریکا و انگلیس در دیگو گارسیا در اقیانوس هند شلیک شد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد ناو جنگی آمریکایی تلاش کرده این موشک‌ها را رهگیری کند، هرچند مشخص نیست که این رهگیری موفق بوده یا نه. این اولین حمله به دیگوگارسیا از زمان آغاز به کار این پایگاه محسوب می‌شد؛ پایگاهی که در چهار هزار کیلومتری ایران قرار دارد.

قبرس، ترکیه و یونان

بخش‌هایی از قبرس، ترکیه و یونان در تیررس ایران قرار دارند. پایگاه‌های آمریکا در این مناطق قرار دارند و گه گاه ایالات متحده موشک‌ها و هواپیماهای خود را از این مناطق به پرواز درمی‌آورد. از این‌رو، این مناطق می‌توانند در تیررس ایران قرار بگیرند.

قفقاز

برخی حکومت‌های کشورهای منطقه قفقاز سمپات رژیم اسرائیل و آمریکا هستند. آذربایجان یکی از کشورهایی است که بارها نشان داده ابایی از همکاری با رژیم صهیونیستی ندارد. در صورت تشدید همکاری باکو با تل‌آویو و واشنگتن، این منطقه نیز می‌تواند در تیررس موشک‌های ایرانی قرار بگیرد. با این حال، ایران نشان داده علاقه‌ای به نقض حسن همجواری و همسایگی ندارد و تا وقتی که مجبور نشود حاضر به جنگ با همسایگان نیست!

بخش‌هایی از آفریقای شرقی

کشورهایی مانند سومالی و جیبوتی همکاری وسیعی با رژیم اسرائیل و عربستان سعودی دارند. در صورت وقوع درگیری شدید میان ایران و عربستان و کمک لجستیکی این کشورها به ریاض و تل‌آویو، این مناطق نیز می‌توانند مورد هجوم ایران قرار بگیرند. هر چند، ایران نشان داده به همکاری با کشورهای آفریقایی علاقه‌مند است و ترجیح می‌دهد آنها را مورد هدف قرار ندهد.

بخش‌هایی از اروپا

بخش‌هایی از اروپای شرقی می‌توانند هدف موشک‌های قاره‌پیما و حتی بالستیک ایرانی قرار بگیرند. اگر کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند که به کمک لجستیکی خود به آمریکا ادامه دهند ممکن است این مناطق نیز هدف قرار بگیرند.

اقیانوس هند

بخشی از درگیری ایران و آمریکا مربوط به دریا است. ناوهای آمریکایی گاه به خلیج فارس نزدیک می‌شوند و بعد از حملات ایران، به اقیانوس هند عقب‌نشینی می‌کنند. در جنگ قبل، ایران ترجیح داد به این ناوها حمله نکند اما ممکن است استراتژی ایران تغییر کرده و در جنگ احتمالی بعدی به ناوهای مهم آمریکا در اقیانوس هند نیز حمله کند.

ملاحظات خویشتندارانه گذشته کنار گذاشته شد

چندی پیش نیز به دنبال اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر رد پیشنهاد ایران و طرح احتمال انجام یک عملیات پاکسازی سبک، یک مقام مطلع نظامی از ابلاغ طرح جامع مقابله آنی به تمامی رده‌های عملیاتی ذیربط در نیروهای مسلح خبر داد؛ طرحی که به گفته وی، برای پاسخ قاطع، فوری مبتکرانه و پرشدت به هرگونه اقدام احتمالی آمریکا طراحی شده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کوچک‌ترین خطای محاسباتی یا اقدام خصمانه از سوی آمریکا با آتش‌باری سنگین و همزمان علیه طیف متنوعی از منافع و زیرساخت‌های این کشور در منطقه مواجه خواهد شد. وی افزود: اهدافی که در جریان جنگ ۴۰ روزه، بنا بر ملاحظاتی مورد اصابت قرار نگرفتند، این‌بار در اولویت عملیاتی قرار گرفته‌اند. به گفته این منبع، طرح جدید با رویکردی زمان‌شناسانه تدوین شده و در آن، آسیب‌پذیری‌های فصلی، شرایط اقلیمی تابستان، فشارهای انرژی، گلوگاه‌های لجستیکی و برخی نقاط ضعف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آمریکا و چالش‌های جهانی به‌صورت برجسته لحاظ شده است. این مقام مطلع همچنین افزود: بخشی از ملاحظات خویشتندارانه گذشته در طراحی جدید کنار گذاشته شده و سناریوی پاسخ، بر مبنای حداکثر فشار متقابل و در سطحی فراتر از الگوهای پیشین بازتعریف شده است.

در جنگ فرامنطقه‌ای احتمالی شکست آمریکا حتمی خواهد بود. ارزیابی‌های تخصصی بیانگر آن است که قدرت آفندی و پدافندی آمریکا در جنگ ۴۰ روزه به شدت تحلیل رفته است. واشنگتن‌پست در همین رابطه نوشت: آمریکا در دفاع از رژیم اسرائیل در جنگ اخیر بیش از ۲۰۰ موشک پیشرفته تاد یعنی نیمی از کل ذخایر خود را به علاوه بیش از ۱۰۰ موشک دریایی پرتاب کرد، در حالی ‌که اسرائیل کمتر از ۲۰۰ موشک رهگیر پیشرفته خود را استفاده کرد. نتیجه آنکه آمریکا کاملا به سپر اسرائیل و نتانیاهو تبدیل شده است. بلومبرگ نیز گزارش داده که ایران در طول جنگ، پهپادهای آمریکایی ریپر به ارزش یک میلیارد دلار را نابود کرد.

ترامپ و ترس از جنگ فرامنطقه‌ای

ترامپ و دار و دسته‌اش می‌دانند که تهدید ایران مبنی بر فرامنطقه‌ای کردن جنگ جدی است و ایران از این ظرفیت برخوردار است؛ هفته گذشته نیز ترامپ بلوف‌زنی کرد و مدعی شد به درخواست حکام عرب از حمله به ایران منصرف شده است! این در حالی بود که طبق اعلام رسانه‌ها و منابع آمریکایی، علت منصرف شدن ترامپ از حمله به ایران، نه درخواست اعراب که وحشت او از قدرت نظامی ایران بود. در همین رابطه، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش کرد، پنتاگون هشدار داده که ایران با بازسازی پدافند هوایی خود به توانایی ردگیری عملیات هوایی آمریکا دست یافته است. این هشدار پنتاگون، ترامپ را مجبور کرد تا موج تازه حملات علیه تهران را متوقف کند.

نیویورک‌تایمز در گزارش دیگری نوشت: جمهوری اسلامی ایران در حال انتقال و استقرار موشک‌های جدید در تاسیسات زیرزمینی و بازنگری در تاکتیک‌های نظامی خود برای احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌هاست. بر اساس این گزارش و به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی، تهران در دوره آتش‌بس، ده‌ها پایگاه موشکی که پیشتر هدف حملات قرار گرفته بودند را دوباره فعال کرده است.

طبق اعلام منابع رسانه‌ای در آمریکا، بر اساس ارزیابی‌های طبقه‌بندی‌شده اوایل ماه مه، تصویری که دولت ترامپ از نابودی نیروهای مسلح ایران در انظار عمومی ترسیم می‌کند، به شدت با آنچه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در پشت درهای بسته به سیاست‌گذاران می‌گویند در تضاد است. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران به بیشتر سایت‌های موشکی، پرتابگرها و تاسیسات زیرزمینی خود دسترسی مجدد یافته است.