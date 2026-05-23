به گزارش خبرگزاری مهر، صد ونودمین شماره مجله «خیمه» با ویژه نامه « آن روی دیگر شهید دکتر علی لاریجانی و توهین هایی که تحمل کرد» منتشر شد.

روی جلد این شماره خیمه، عکس ویژه ای از شهید لاریجانی در موکب سفر اربعین را با تیتر « نوشتند: شمر هم به کربلا آمده بود» مشاهده می کنید.

همچنین در بخش دیگر این شماره، پرونده بررسی و تحلیل نشست آیت الله خامنه ای، استاد مطهری و دکتر شریعتی در تاسوعای سال ۱۳۵۵ را می خوانید.

در بخش رویدادهای ماه در این شماره خیمه، موضوعاتی از قبیل، قرآنی که رهبر شهید به آستان هدیه کرد، بنری در بین‌الحرمین که مورد توجه زائران عراقی قرار گرفت، بررسی کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید»، درنگی درباره بعثت مردم و حضور گسترده در خیابان‌ها، مداحان چگونه موازنه جنگ روانی و امنیت ملی را در خیابان‌ها تغییر دادند؟، حمله متجاوزانه رژیم صهیونی-آمریکایی به حسینیه اعظم زنجان و تخریب کتابخانه سیدالشهدا(ع)، قاری اثرگذار تعلیم و تلاوت، زندگی مداح خوشخوان نظام‌آباد، چرا محسن چاوشی، چهره هنر انقلاب شد؟ را میخوانید.

در بخش چهره ماه خیمه، ویژه نامه ای با رویکرد « آن روی دیگر شخصیت علی لاریجانی» مطالبی از جمله، گفت وگویی از گنجینه تاریخ شفاهی درباره کرامات و صفات پدر ومادر، دوران کودکی و نوجوانی علی لاریجانی به روایت آیت الله سید رضی شیرازی و آیت الله سیدمرتضی مستجابی، دوران تحصیل دانشگاه به روایت دکتر حسین غفاری، روایتی از دوستی نزدیک دکتر لاریجانی با استاد مطهری در دوران جوانی، ماجرای ازدواج علی لاریجانی با دختر استاد مطهری، مفهوم ارزشی آقازادگی در دکتر لاریجانی به قلم دکتر محسن الویری، تلاش های لاریجانی در دوران دفاع مقدس به روایت جواد منصوری، سفر مکه علی لاریجانی همراه با حجت الاسلام قرائتی به روایت محسن رضایی

گزارشی از سریال های ژانر مذهبی در دوران مدیریت صدا وسیما، روایتی از تذکر عرفانی آیت الله کشمیری به علی لاریجانی و خاطراتی ناگفته درگفت وگو با علی اکبر اشعری

نخستین دیدار در سریال تنهاترین سردار و مختارنامه به روایت دکتر رسول جعفریان، شیوه های برخورد با توهین کنندگان قمی و روضه های خانگی در گفت وگو با حجت الاسلام علی اکبر فصیحی، رئیس دفتر علی لاریجانی در قم، تاملی در شباهت های شهید لاریجانی وشهید بهشتی به قلم دکتر حسین انتظامی، انتقادهای حجت الاسلام کاشانی و ماجرای دیدار سه ساعت وچهل دقیقه ای با دکتر لاریجانی، بررسی سکولاربودن در مدیریت و تهمت یهودی بودن لاریجانی در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری آمده است.

از فرهیختگی در سپهر سیاست تا عزاداری ساده برای سیدالشهدا(ع) به روایت حجت الاسلام دکتر محمد رضا زائری، نذر دکتر لاریجانی در شب میلاد امام جواد(ع) به روایت حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی، از روضه خوانی در مصر تا درخواست وام ۳۰۰ میلیونی در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی معراجی

ریشه در خاک نجف و هوای کربلا به قلم دکتر هادی انصاری، دغدغه عراق و علاقه مندی به آیت الله سیستانی به روایت محمد جعفری، سوال دکتر لاریجانی از استاد فرشچیان درباره ضریح جدید کربلا، گزارش سه گفت وگوی ویژه عقیق با علی لاریجانی در پیاده روی اربعین، در مسیر کربلا چقدرناسزا شنید به روایت مهدی ملک پور، گزارشی از زیارت لاریجانی در حرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س)، روایت ۷ عکس ویژه از دکتر لاریجانی به همراه نوشته هایی درباره عکس ها به قلم: سید مصطفی موسوی، میثم مطیعی، محمد مطهری، کاظم جلالی، حامد ملک پور، محمد حسین پویانفر، یادی از شهید علی رضا بیات به روایت رضوان ملکیان (همسر شهید) و کیان عبداللهی ( همسفر شهید در مکه) ، ۱۸ عکس ویژه از آن روی دیگر شهید لاریجانی برگزیده از یک آرشیو اختصاصی، خاطراتی ناگفته از شهید آقا مرتضی لاریجانی به روایت مادرش، بانو فریده مطهری

دستخطی از آقا مرتضی پس از دیدار با آیت الله بهجت، گزارش معرفی یادنامه عروج شهید لاریجانی با عنوان «بنده خدا» از دیگر مطالب این شماره نشریه است.