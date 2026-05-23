شهردار آبدان: تکمیل پروژه های عمران شهری با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی حسینی صبح شنبه در بازدید مسئولان استانی از پروژه‌های شاخص شهرداری آبدان با ارائه گزارشی از پروژه‌های فعال و در دست اقدام، به تشریح میزان پیشرفت فیزیکی، منابع تأمین اعتبار و برنامه زمان‌بندی طرح‌ها پرداخت.

وی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه زیرساخت‌های شهری، برنامه ریزی جهت بهینه سازی مصرف انرژی از قبیل احداث دستگاه آب شیرین کن و آبیاری تحت فشار فضای سبز و بوستان های شهری و تغییر لامپ های پرمصرف بلوار و میادین شهر به لامپ های کم مصرف و هم‌چنین تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهر در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار آبدان افزود: در حال حاضر نیز پروژه های فعالی چون زیر سازی و آسفالت معابر، سنگ فرش و پیاده رو سازی معابر، بهسازی پارک انقلاب و .... در دستور کار قرار گرفته است و علیرغم کاهش اعتبارات ، با مدیریت هدفمند اعتبارات و هزینه ها، ان شاءالله هم پروژه های عمرانی اجرا خواهد شد و مشکلی نیز بابت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و مطالبات پیمانکاران و ... نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: این عملکرد حاصل حمایت های بی دریغ استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر است.

حسینی با قدردانی صمیمانه از حمایت‌ها و همراهی مسئولان استانی، فرمانداری، بخشداری و اعضای شورای اسلامی شهر بالاخص نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، روند توسعه و آبادانی آبدان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

بازدید از پروژه‌های شاخص شهرداری آبدان، جلوه‌ای از همدلی و هماهنگی میان مدیریت استانی و شهری برای تحقق توسعه پایدار و خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان بود.

در این بازدید، پروژه‌های مهم و اثرگذار آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری، تپه تفریحی گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، مهمانسرا و ساختمان جلسات شهرداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.