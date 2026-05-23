به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و تداوم نوسانات شدید در بازار انرژی، انجام یک معامله بزرگ در بازار اختیار فروش (Put Option)، تردیدها و نگرانیهایی را میان معاملهگران ایجاد کرده است. این تراکنش در شرایطی ثبت شده که نهادهای نظارتی بهطور مداوم جریانهای غیرعادی بازار را تحت رصد دارند و نسبت به تحرکات مشکوک حساسیت ویژهای نشان میدهند.
بر اساس دادههای گردآوریشده، روز سهشنبه معاملاتی بر روی اختیار فروش معادل ۱۳۴ میلیون بشکه نفت برنت در قالب یک ساختار معاملاتی (اسپرد) ۹۰ تا ۹۱ دلاری انجام شد. در این معامله، خریدار در صورتی که قیمت قراردادهای آتی نفت برنت برای ماه جولای تا تاریخ سررسید (۲۶ مه مصادف با ۵ خرداد) حدود ۱۹ درصد نسبت به سطوح فعلی کاهش یابد، تا سقف ۱۲۹ میلیون دلار سود کسب خواهد کرد.
این شرطبندی جسورانه بر کاهش قیمت نفت، در حالی رخ میدهد که اخبار مرتبط با تحولات ایران بهطور مداوم نوسانات قیمتی را در بازارهای جهانی تشدید کرده و گمانهزنیها را درباره آینده عرضه و تقاضا افزایش داده است. در همین حال، نهادهای نظارتی در حال بررسی دقیق ابعاد این معاملات مشکوک هستند تا مشخص کنند آیا این تحرکات ناشی از تحلیلهای اقتصادی است یا تلاشی برای دستکاری جو روانی بازار.
نظر شما