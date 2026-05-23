به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های مؤسسه ابتکار داده سازمان‌های مشترک (جودی) روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) نشان داد که براساس داده‌های منتشرشده از ژانویه ۲۰۰۲، صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه مارس به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار بشکه در روز رسیده است.

براساس داده‌های مؤسسه جودی، عربستان سعودی در ماه مارس روزانه حدود ۶ میلیون و ۹۶۷ هزار بشکه نفت تولید کرده که پایین‌ترین مقدار تولید ثبت‌شده در این کشور به‌ شمار می‌آید و نسبت به تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۸۸۲ هزار بشکه در ماه فوریه کاهش داشته است.

داده‌های مربوط به صادرات نفت به‌صورت ماهانه ازسوی عربستان و دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سازمان‌های انرژی ازجمله اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی با هدف شفاف‌سازی داده‌ها به‌طور هماهنگ به مؤسسه جودی اعلام می‌شود.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تأثیر زیادی بر بازارهای جهانی انرژی گذاشته و قیمت نفت را به‌شدت افزایش داده است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبی‌اس (UBS)، گفت: آغاز درگیری‌های خاورمیانه سبب اختلال تردد از تنگه هرمز و عرضه نفت از این منطقه شده است.

جنگ علیه ایران با ایجاد اختلال تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، آبراه مهم عرضه جهانی نفت، سبب کاهش میلیون‌ها بشکه تولید نفت خاورمیانه شده و قیمت سوخت را به‌شدت افزایش داده است.

افزایش قیمت سوخت به مصرف‌کنندگان و مشاغل آسیب زده و دولت این کشور را به اقدام برای حفظ منابع مجبور کرده است.

در پی اختلال تردد از تنگه هرمز، عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، برای صادرات نفت خام خود به بازارهای جهانی بیش‌ازپیش با مشکل روبه‌رو شده است.

اوایل ماه جاری میلادی (مه)، اوپک نیز همانند دیگر نهادهای پیش‌بینی‌کننده مانند آژانس بین‌المللی انرژی، به‌ دلیل جنگ علیه ایران، پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ کاهش داد.

بااین‌حال، حتی با وجود کاهش پیش‌بینی‌های مربوط به رشد تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی ضمن تغییر پیش‌بینی پیشین خود درباره مازاد عرضه در سال جاری میلادی (2026)، انتظار دارد که عرضه جهانی نفت در این سال کمتر از تقاضا باشد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کاهش عرضه ناشی از جنگ علیه ایران سبب افت ۲۴۶ میلیون بشکه‌ای ذخیره‌سازی‌های نفت جهان در ماه‌های مارس و آوریل شده است که می‌تواند نوسان‌های قیمت را پیش از زمان اوج تقاضا در تابستان افزایش دهد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز چهارشنبه به حدود ۱۰۸ دلار برای هر بشکه رسید. در همین حال، قیمت نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا حدود ۱۰۱ دلار و ۴۶ سنت به‌ازای هر بشکه داد و ستد شد.

داده‌های مؤسسه جودی نشان داد که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های دولتی نفت خام عربستان سعودی در ماه مارس با ۷۶۴ هزار بشکه کاهش نسبت‌به ماه فوریه به ۲ میلیون و ۲۶۶ هزار بشکه در روز رسید.

ظرفیت تولید پالایشگاه‌های دولتی نفت خام عربستان سعودی در ماه فوریه به روزانه ۳ میلیون و ۱۲ هزار بشکه رسید.