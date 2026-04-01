تولید روزانه نفت اوپک بیش از ۷ میلیون بشکه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تازه‌ترین نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داد در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در تردد از تنگه هرمز و در پی آن کاهش صادرات نفت تولیدکنندگان کلیدی خاورمیانه، تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه مارس به پایین‌ترین سطح خود از زمان اوج بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا در ژوئن ۲۰۲۰ رسیده است.

نتایج این نظرسنجی نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه مارس با ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش نسبت به فوریه به ۲۱ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه رسیده و دلیل اصلی آن کاهش تولید کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده است.

هشت کشور عضو ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) در نشست اخیر خود (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) با توجه به ثبات در چشم‌انداز اقتصادی جهان و بنیان‌های مطلوب کنونی بازار نفت و بازتاب آن در کاهش سطح ذخیره‌سازی‌ها تصمیم گرفتند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، از آوریل ۲۰۲۶ ازسر گیرند از این رو بر سر لغو روزانه ۲۰۶ هزار بشکه‌ای توافق کردند.

نشست هشت عضو ائتلاف اوپک‌پلاس قرار است پنجم آوریل (۱۶ فروردین) برگزار می‌شود.

تحلیلگران مؤسسه انرژی اسپکتس (Energy Aspects) در گزارش ۱۶ مارس (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) پیش‌بینی کرده بودند که تولید نفت خام اوپک در این ماه به‌دلیل اختلال‌های کشتیرانی، با کاهش روزانه ۷ میلیون بشکه به ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه می‌رسد.

بر اساس این نظرسنجی، عراق در میان اعضای اوپک بیشترین کاهش تولید را تجربه کرد، تولید نفت این کشور پس از ثبت رقم روزانه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در ماه فوریه در ماه مارس به میانگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی کاهش‌ تولید کمتری داشتند زیرا هر دو مسیرهای صادراتی دیگری برای دور زدن تنگه هرمز دارند.

این نظرسنجی نشان داد که تنها ونزوئلا و نیجریه در طول این ماه تولید خود را افزایش دادند.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تولید اوپک در ماه مارس به کمترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۰ُ زمانی که ۱۲ عضو این سازمان روزانه ۲۱ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه تولید می‌کردند، رسیده است، این رقم در پی واکنش اوپک‌پلاس به کاهش تقاضای ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا و موافقت با کاهش جمعی بی‌سابقه روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای ثبت شد.

دو منبع در این نظرسنجی گفتند: تولید ماه مارس برای تعدادی از کشورهای آسیب‌دیده از اختلال تردد در تنگه هرمز، هنوز می‌تواند کمتر از این مقدار باشد.

هدف نظرسنجی رویترز رصد عرضه نفت در بازار است که براساس داده‌های مربوط به رفت‌وآمد کشتی‌ها از سوی منابع خارجی، داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکت‌های رصد حمل‌ونقل کشتی‌ها مانند شرکت پترولجستیک و کپلر و اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع شرکت‌های نفتی، اوپک و مشاوران انجام می‌شود.