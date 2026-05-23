عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت دانه روغنی کلزا در مزارع جویبار، اظهار کرد: از ابتدای برداشت تاکنون ۶۵ تن کلزا بهصورت تضمینی خریداری شده و فرآیند تحویل محصول کماکان در مرکز خرید روستای گلیرد ادامه دارد.
وی با بیان اینکه مرکز خرید تعاونی دشت کنار در روستای گلیرد آماده دریافت محصول کلزاکاران است، افزود: کشاورزان میتوانند با مراجعه به این مرکز، دانههای روغنی خود را با نرخ تضمینی تحویل دهند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار قیمت هر کیلوگرم کلزا با رطوبت استاندارد را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این نرخ در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه کشت دانههای روغنی تعیین شده است.
رحیمی سطح زیر کشت کلزا در جویبار را ۵۷۵ هکتار ذکر کرد و افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، امسال حدود ۹۲۰ تن کلزا از مزارع این شهرستان برداشت و روانه مراکز خرید خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش کلزا در تناوب زراعی و بهبود حاصلخیزی خاک، خاطرنشان کرد: این محصول راهبردی ضمن کاهش وابستگی به واردات روغن، بهرهوری آب را افزایش داده و سفره اقتصاد کشاورزان را پربارتر میکند.
رحیمی در پایان از کشاورزان خواست برای تسریع در برداشت و تحویل به موقع محصول، هماهنگی لازم را با مدیریت جهاد کشاورزی داشته باشند و کلزای خود را به مرکز خرید گلیرد تحویل دهند.
