محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز اخیر، که منجر به شهید و مجروحشدن دهها نفر از جمله چند امدادگر و یک خبرنگار و عکاس لبنانی -احمد حریری- و تخریب گسترده زیرساختهای این کشور شده است، را به شدت محکوم کرد.
وی با اشاره به نقض مستمر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و شهادت بیش از سه هزار نفر و مجروح شدن بیش از ۹ هزار نفر در حملات تروریستی رژیم اشغالگر علیه لبنان طی ۳ ماه اخیر، بیتفاوتی و بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این جنایات را شرمآور دانست و بر ضرورت اقدام عاجل جهان اسلام، خصوصا از طریق سازمان همکاری اسلامی، برای توقف اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تمجید از صبر و مقاومت مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، به خانوادههای شهدا و مردم و دولت لبنان تسلیت گفت و بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت و استقلال لبنان تاکید نمود.
سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز اخیر، که منجر به شهید و مجروحشدن دهها نفر و تخریب زیرساختهای این کشور شده را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز اخیر، که منجر به شهید و مجروحشدن دهها نفر از جمله چند امدادگر و یک خبرنگار و عکاس لبنانی -احمد حریری- و تخریب گسترده زیرساختهای این کشور شده است، را به شدت محکوم کرد.
نظر شما