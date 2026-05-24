به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دو نظامی اسرائیلی در حمله پهپادی در جنوب لبنان زخمی شدند.

پیشتر، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در ۱۲ عملیات جداگانه، مواضع، ادوات و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، مجاهدان مقاومت اسلامی در عملیات اول، یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل را در پایگاه «رأس‌الناقوره» با استفاده از پهپاد هدف قرار دادند.

حزب‌الله همچنین در عملیات دوم خود اعلام کرد که با یک فروند پهپاد انتحاری، دستگاه اخلالگر پهپادی رژیم صهیونیستی را در شهرک «الناقوره» به دقت هدف قرار داده و منهدم کرده است.

در همین راستا و در عملیات سوم، تجمع نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «اسکندرونه» واقع در شهرک «البیاضه» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی حزب‌الله قرار گرفت.

این گروه به شمار تلفات احتمالی نظامیان صهیونیست هیچ اشاره ای نکرده است.