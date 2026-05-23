۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۶

۹ شهید دیگر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

منابع خبری از ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند که در پی آن، شماری شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات لبنان اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به منطقه «صیر الغربیة» در جنوب لبنان، تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیده و ۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این نهاد تأکید کرد که آمار اعلام‌شده نهایی نیست.

همزمان، شبکه الجزیره گزارش داد که یگان توپخانه ارتش اسرائیل نیز شهرک «حاروف» در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

در ادامه حملات به جنوب لبنان، منابع خبری از حمله هوایی جدید اسرائیل به شهرک «صریفا» در شهرستان صور خبر دادند.

منابع خبری بعد از ظهر دیروز نیز اعلام کردند که در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب و شرق لبنان ۹ شهروند لبنانی شهید و ۹ نفر دیگر از جمله یک نیروی ارتش لبنان زخمی شدند.

ادامه حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

منابع خبری اعلام کردند که در ادامه نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل، این رژیم چند منطقه در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

شبکه المیادین در این باره گزارش داد که شهرک‌های «حبوش» و «تول» از توابع شهرستان «نبطیه» هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

براساس این گزارش، شهرک حبوش در جنوب لبنان در سه نوبت هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.

المیادین همچنین اعلام کرد که همزمان با این حملات، پرواز جنگنده‌ها بر فراز آسمان این منطقه ادامه دارد.

