سید علی فرهانی، مربی تیم بسکتبال نفت زاگرس جنوبی جهرم، پس از دیدار تیمش در دور برگشت مسابقات انتخابی باشگاههای غرب آسیا، در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن تبریک به تیم پالایش نفت آبادان، با تقدیر از اصحاب رسانه گفت: بازی دیروز ما با استقلال، یک بازی خیلی خوب بود. یک سری برنامه مشخص برای آن مسابقه داشتیم که بازیکنان به شدت خوب اجرا کردند. در واقع آن دیدار، یک پیشبرنامه برای بازی امروزمان بود، چرا که امروز بازی مهم و حساستری را پیش رو داشتیم.
مربی نفت جهرم در ادامه به سیاست باشگاه در پرورش استعدادهای بومی اشاره کرد و گفت: ما دو بازیکن از ردههای جوانان و نوجوانان به تیم اضافه کردهایم؛ بچههای بومی و محصول آکادمی نخل جهرم. این عزیزان را به تیم بزرگسالان آوردیم و حتی در بازی قبلی مقابل استقلال نیز به میدان رفتند.
فرهانی با تأکید بر اینکه نتایج این دیدارها تأثیر چندانی بر جایگاه تیمها ندارد، تصریح کرد: از آنجایی که نتایج، چه برای ما و چه برای سایر تیمها، خیلی سرنوشتساز نیست، هم نظر سرمربی و هم فلسفه باشگاه بر این است که به این جوانان میدان بدهیم تا بازی کنند و تجربه کسب کنند. ما فکر میکنیم جوانترین تیم سوپر لیگ هستیم.
وی در پایان با معرفی دو استعداد جدید تیمش خاطرنشان کرد: صالح پاکگهر و امیرحسین رحمانی، بازیکنانی هستند که از رده نوجوانان و جوانان به ما ملحق شدهاند و احتمالاً در بازیهای آینده تایم بیشتری به آنها خواهیم داد تا بتوانیم این استعدادها را رشد دهیم.
