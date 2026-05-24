۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

اصفهان -فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از شناسایی و توقیف دو دستگاه کامیونت حامل بیش از ۲۷ کیلوگرم تریاک در ایستگاه شهید امامی خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران پلیس در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی، حین کنترل دقیق خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به دو دستگاه کامیونت که حامل بار قانونی «ملون» بودند مشکوک شده و دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

وی با اشاره به هوشیاری مأموران در بررسی محموله‌ها افزود: در بازرسی تخصصی از این دو خودرو، ۲۷ کیلو و ۷۵۰ گرم ماده مخدر تریاک که به شکلی ماهرانه در زیر بار میوه جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ پورخاقان با بیان اینکه دو سوداگر مرگ در این عملیات دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرضا در پایان با هشدار به قاچاقچیان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، تمامی محورهای مواصلاتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و سلامت جامعه دستخوش اقدامات مجرمانه قاچاقچیان قرار گیرد.

