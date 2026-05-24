گردشگری مقاومت؛ راهبرد جدید برای روایت حماسه خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بند پی، معاون گردشگری کشور به مناسبت روز سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در یادداشتی نوشت:
فرا رسیدن سوم خردادماه، سالروز حماسه جاوید آزادسازی خرمشهر و روز ملی «ایثار، مقاومت و پیروزی» را به محضر ملت شریف ایران، حماسهسازان هشت سال دفاع مقدس و تمامی پویندگان راه عزت و استقلال تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سوم خرداد، سالروز حماسه شکوه خرمشهر، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه «نقطه اتصال» زنجیره بیپایان پایداری ملتی است که قرنهاست بر سر عزت خود ایستاده است.
گرامیداشت این روز، به معنای تکریم روحیهای است که از گیلان و قیام میرزا کوچکخان تا تبریز و غیرت ستارخان و باقرخان، و از دلاوریهای بیبی مریم بختیاری تا حماسهسازیهای رئیسعلی دلواری در جنوب، در رگهای این خاک جاری بوده است.
امروز در حالی این روز را پاس میداریم که میراث مقاومت با خون پاک سرداران معاصر و جاویدنامانی چون لاریجانیها، موسویها، تنگسیریها و در راس آنان، رهبر شهید و فقید انقلاب آبیاری شده است؛ بزرگمردانی که در هجمههای اخیر، جان خود را سپر بلای وطن کردند تا روایت «ایستادگی» ناتمام نماند.
ما در معاونت گردشگری، رسالتی فراتر از مدیریت سفر بر عهده داریم. وظیفه ما، صیانت از «جغرافیای حماسه» است. از کاخموزههایی که شاهد فراز و فرودهای تاریخی بودهاند تا موزههای دفاع مقدس و حتی ابنیهای که قربانی جنگهای تحمیلی گشتهاند، همگی قطعات پازل هویت ملی ما هستند.
راهبرد عملیاتی ما، ترسیم «طرح جامع مسیرهای گردشگری مقاومت» است:
زنجیره روایت از گذشته تا امروز: طراحی مسیرهای گردشگری مقاومت، که پیونددهنده قیامهای تاریخی (شمال و آذربایجان) به حماسههای نوین (جنوب و مرکز) باشد؛ تا گردشگر در یک توالی منطقی، ریشههای مقاومت ایرانی را درک کند.
باززندهسازی یادمانهای نوین: تبدیل سایتهای آسیبدیده از تهاجمات اخیر و میادین نبرد معاصر به «موزههای زنده» با الگوبرداری از استانداردهای جهانی (نظیر سایگون در ویتنام و ملیتا در لبنان) جهت تبیین مظلومیت و اقتدار ایران.
گردشگری شخصیتمحور: معرفی زیستبوم و مزار سرداران و رهبران شهید به عنوان مقاصد «گردشگری معناگرا» برای انتقال مکتب مقاومت به نسلهای آینده.
هدف ما این است که هیچ فداکاریای در غبار فراموشی گم نشود.
گردشگری مقاومت، پنجرهای است تا دنیا بداند ایران، نه با ابزار جنگی، که با «فرهنگ مقاومت» زنده مانده است. خرمشهر آغاز بود، و راه فاتحان قدس و مدافعان وطن تا ابد ادامه دارد.
