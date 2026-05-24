خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عالیه ملک شاهکویی*: فرا رسیدن هفته میراث فرهنگی را در حالی گرامی میداریم که قلب تپندهی ایران، شاهد روزهای سخت و پرچالشی در مواجهه با جنگ و تهاجم بوده است. اگرچه در این ایام، بخت با ما یار بوده و شهر تاریخی استرآباد (بافت قدیم گرگان) از گزند مستقیم جنگ در امان مانده است، اما روحِ این شهر، در کنارِ یکایکِ شهرها و روستاهای میهن، در میدانِ آزمونِ بزرگی قرار دارد.
بافت تاریخی استرآباد، این مجموعهی بینظیر از خانهها، گذرهای قدیمی و روایتهای آجری و خشتی، قرنهاست که در برابر هجومها، بلایای طبیعی و ناملایمات تاریخ سینه سپر کرده است. استرآباد که خود بارها در طول تاریخ شاهد غبارِ جنگ و تهاجم بوده و همچنان با سربلندی ایستاده است، امروز نمادی زنده از «تابآوری» است.
هر آجر از این بافت کهن، گواهی است بر این حقیقت که ملتِ ریشهدار ایران، در برابر هیچ طوفانی تسلیم نمیشود.
ما در پایگاه میراث ملی شهر تاریخی استرآباد، به خوبی میدانیم که حفظ این بافت، تنها محافظت از معماری نیست؛ بلکه صیانت از هویتِ ملتی است که جنگها را پشت سر گذاشته و با تکیه بر فرهنگ و تمدن خود، بارها از نو ساخته شده است. ایستادگی امروزِ ما در حفاظت از این میراث، ادای دینی است به نیاکانی که در دلِ بحرانهای تاریخی، میراثبانِ این فرهنگ بودهاند و پیامی است برای نسلهای آینده که اصالت، شکستناپذیر است.
امسال در هفته میراث فرهنگی، عهد میبندیم که با همان صلابتِ بناهای کهنمان، حامی فرهنگ و تمدنی باشیم که به ما هویت بخشیده است. اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته، از تمامی همکاران،فعالان،مرمت گران، پژوهشگران و مردم عزیز گرگان که با حساسیت و غیرت، حافظانِ زنده این تمدن هستند، صمیمانه قدردانی میکنم.
امید که با همبستگی ملی و با الهام از درسهای تاریخمان، از این دوران پرامتحان نیز با عزت و سرافرازی عبور کنیم و امانتداران شایستهای برای این گنجینه بیبدیل باشیم.
*مدیر پایگاه میراث ملی شهر تاریخی استرآباد (بافت تاریخی گرگان)
