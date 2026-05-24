فرماندار عسلویه: مدیریت هدفمند گمرکات شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح یکشنبه در نشست معرفی مدیر جدید گمرک عسلویه، ضمن اشاره به اهمیت استراتژیک گمرکات منطقه عسلویه ، بر لزوم بهره‌گیری از مدیریت هدفمند در گمرکات عسلویه و نخل‌تقی تأکید کرد.

فرماندار عسلویه تصریح کرد : با توجه به نقش کلیدی این گمرکات در تسهیل تجارت و فرآیندهای اقتصادی منطقه، مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای خدمات و کاهش چالش‌ها در این دو گمرک از اولویت‌های اصلی است.

پاسالار ضمن ابراز تقدیر و قدردانی از خدمات ارزشمند و تلاش‌های «حسن بازیار» در دوران تصدی مسئولیت، از وی سپاسگزاری کرد.

وی همچنین در راستای تداوم فعالیت‌ها و ارتقای سطح خدمات، « محمد جواد ابوالقاسمی» را به عنوان مدیر جدید گمرک عسلویه معرفی و خواستار همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط با مدیر جدید شد.