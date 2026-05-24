جزئیات جلسه مجلس با وزیر بهداشت درباره وضعیت دارو

عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست مجازی صبح امروز (یکشنبه ۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه به ریاست علی نیکزاد با حضور اعضای هیئت رئیسه و شرکت برخط نمایندگان برگزار شد. در این نشست محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی درباره وضعیت دارو و دیگر موضوعات حوزه سلامت ارائه داد.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه، گفت: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گزارشی از وضعیت حوزه سلامت بر اساس جلسات نظارتی، رصد و پایش‌های انجام‌شده ارائه کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌ شده، افزایش قیمت دارو بود، این در حالی است که دولت حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده و ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز برای واردات دارو و مواد اولیه در نظر گرفته شده است، بر این اساس، انتظار می‌رود افزایش قیمت داروها تا این اندازه شدید نباشد.

وضعیت ذخایر خونی کشور مناسب است

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره وضعیت ذخایر خونی کشور، اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، ذخیره خون کشور با مشکلاتی مواجه شد اما به‌دلیل مشارکت گسترده و مسئولانه مردم، اکنون وضعیت ذخایر خونی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد.

وی با اشاره به آمار شهدای جنگ تحمیلی، گفت: طبق گزارش ارائه‌ شده از سوی وزیر بهداشت، در جریان جنگ اخیر، ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن به شهادت رسیده‌اند که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن مستقیم غیرنظامیان توسط دشمن است. البته مستندات مربوط به این جنایات برای ارائه در مجامع بین‌المللی تهیه شده است.

در جنگ اخیر ۵۴ بیمارستان آسیب دیدند

این نماینده مجلس با اشاره به خسارات واردشده به مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده، در جریان جنگ تحمیلی اخیر ۵۴ بیمارستان در کشورمان آسیب دیدند. به‌عنوان نمونه، بیمارستان اندیمشک به‌دلیل شدت خسارات تخلیه شد و بیماران آن به بیمارستان‌های شهرستان‌های همجوار از جمله دزفول منتقل شدند تا روند درمان دچار اختلال نشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه واردات دارو و سایر هزینه‌های مرتبط، نیاز نقدینگی شرکت‌های دارویی به‌شدت افزایش یافته است.

وی در ادامه به انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به ضعف نظارت دولت بر قمیت دارو اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین انتقادها، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های واردکننده دارو، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و همچنین تولیدکنندگان دارویی بود. متأسفانه نظارت دولت بر برخی شرکت‌های بزرگ دارویی که تعدادشان محدود است، ضعیف بوده و در حوزه قیمت‌گذاری نیز کارشناسی دقیق و مؤثری صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: برخی داروها در بیمارستان‌های خصوصی موجود است، اما همان داروها در بیمارستان‌های دولتی یافت نمی‌شود که این موضوع نیز مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت.