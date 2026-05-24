۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پیش‌بینی جذب بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان در پویش‌ نذر قربانی گلستان

گرگان- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گلستان از اجرای پویش نذر قربانی، در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی جمع‌آوری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدزمانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای پویش ملی «نذر قربانی» در استان خبر داد و اظهار کرد: مجموع درآمدهای حاصل از اجرای پویش نذر قربانی در سال گذشته ۵۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۹ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و ۳۹ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری وابسته به این نهاد در سطح استان جذب شده است.

محمدزمانی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در گلستان عمدتاً مسجدمحور و مردمی هستند، افزود: این مراکز با مشارکت پایگاه‌های بسیج، هیئت‌امنای مساجد و معتمدین محلی، نقش مهمی در جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی ایفا می‌کنند و بخش قابل توجهی از خدمات حمایتی از همین مسیر به دست نیازمندان می‌رسد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان ادامه داد: برای سال جاری پیش‌بینی ما جذب بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی است که از این میزان حدود ۴۰ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری در سطح استان تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به شیوه توزیع نذورات گفت: در سال گذشته برای هر نیازمند حدود یک بسته گوشت به وزن تقریبی یک کیلو و نیم در نظر گرفته شد و امسال نیز با توجه به شرایط، برنامه‌ریزی شده تا توزیع به سمت کشتار مرغ و بسته‌بندی بهداشتی و منظم حرکت کند.

محمدزمانی با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع نذورات افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، توزیع عادلانه و نظام‌مند کمک‌هاست؛ به همین منظور، لیست نیازمندان با اولویت بیماران صعب‌العلاج، افراد بستری در منزل و بیماران سرطانی توسط مددکاران تهیه می‌شود و توزیع نیز به‌صورت میدانی و با حضور اکیپ‌های اجرایی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز عید قربان، عملیات ذبح و توزیع نذورات با حضور ناظران بهداشتی، مسئولان شهرستانی و کارشناسان مرکز بهداشت در شهرستان‌هایی از جمله کلاله، گنبدکاووس و آزادشهر انجام می‌شود و در گرگان نیز این برنامه در مسجد جامع گلشن برگزار خواهد شد.

معاون کمیته امداد گلستان افزود: در سطح استان بیش از ۲۶۰ پایگاه برای اجرای این پویش‌ها پیش‌بینی شده که شامل ۲۴ مرکز نیکوکاری در روستاها و شهرها، ۱۶ دفتر کمیته امداد در شهرستان‌ها و ۴۰ پایگاه مستقر در معابر اصلی شهرهاست.

وی ادامه داد: زمان فعالیت این پایگاه‌ها در مناسبت‌هایی همچون روز عرفه، نماز جمعه و عید قربان برنامه‌ریزی شده و از فردا دوشنبه عملیات اجرایی این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف استان آغاز می‌شود.

محمدزمانی همچنین به روش‌های مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: خیرین و نیکوکاران می‌توانند از طریق مراجعه به سایت امداد، واریز به شماره حساب و کارت‌های اعلام‌شده، استفاده از کد دستوری USSD و همچنین اپلیکیشن‌های پرداخت نذورات در این پویش‌ها مشارکت کنند.

