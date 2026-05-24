به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدزمانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای پویش ملی «نذر قربانی» در استان خبر داد و اظهار کرد: مجموع درآمدهای حاصل از اجرای پویش نذر قربانی در سال گذشته ۵۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۹ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و ۳۹ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری وابسته به این نهاد در سطح استان جذب شده است.

محمدزمانی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در گلستان عمدتاً مسجدمحور و مردمی هستند، افزود: این مراکز با مشارکت پایگاه‌های بسیج، هیئت‌امنای مساجد و معتمدین محلی، نقش مهمی در جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی ایفا می‌کنند و بخش قابل توجهی از خدمات حمایتی از همین مسیر به دست نیازمندان می‌رسد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان ادامه داد: برای سال جاری پیش‌بینی ما جذب بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی است که از این میزان حدود ۴۰ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری در سطح استان تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به شیوه توزیع نذورات گفت: در سال گذشته برای هر نیازمند حدود یک بسته گوشت به وزن تقریبی یک کیلو و نیم در نظر گرفته شد و امسال نیز با توجه به شرایط، برنامه‌ریزی شده تا توزیع به سمت کشتار مرغ و بسته‌بندی بهداشتی و منظم حرکت کند.

محمدزمانی با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع نذورات افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، توزیع عادلانه و نظام‌مند کمک‌هاست؛ به همین منظور، لیست نیازمندان با اولویت بیماران صعب‌العلاج، افراد بستری در منزل و بیماران سرطانی توسط مددکاران تهیه می‌شود و توزیع نیز به‌صورت میدانی و با حضور اکیپ‌های اجرایی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز عید قربان، عملیات ذبح و توزیع نذورات با حضور ناظران بهداشتی، مسئولان شهرستانی و کارشناسان مرکز بهداشت در شهرستان‌هایی از جمله کلاله، گنبدکاووس و آزادشهر انجام می‌شود و در گرگان نیز این برنامه در مسجد جامع گلشن برگزار خواهد شد.

معاون کمیته امداد گلستان افزود: در سطح استان بیش از ۲۶۰ پایگاه برای اجرای این پویش‌ها پیش‌بینی شده که شامل ۲۴ مرکز نیکوکاری در روستاها و شهرها، ۱۶ دفتر کمیته امداد در شهرستان‌ها و ۴۰ پایگاه مستقر در معابر اصلی شهرهاست.

وی ادامه داد: زمان فعالیت این پایگاه‌ها در مناسبت‌هایی همچون روز عرفه، نماز جمعه و عید قربان برنامه‌ریزی شده و از فردا دوشنبه عملیات اجرایی این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف استان آغاز می‌شود.

محمدزمانی همچنین به روش‌های مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: خیرین و نیکوکاران می‌توانند از طریق مراجعه به سایت امداد، واریز به شماره حساب و کارت‌های اعلام‌شده، استفاده از کد دستوری USSD و همچنین اپلیکیشن‌های پرداخت نذورات در این پویش‌ها مشارکت کنند.