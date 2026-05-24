آمادگی کامل میادین تره بار برای عرضه دام زنده در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری، روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت عرضه دام زنده در روز عرفه و عید قربان که در ساختمان سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران برگزار شد، با اشاره به افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، از روند سنتی اعلام نرخ قربانی در شب عرفه خبر داد و گفت: قیمت قربانی طبق روال هر ساله، یک روز قبل از عید قربان یا شب قبل از عرفه اعلام می‌شود و امسال نیز همین روال را ان‌شاءالله خواهیم داشت. قیمت فعلی در مراکز عرضه ثابت سازمان، امروز ۷۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است که ممکن است با بررسی دستگاه‌های تولیدی از روز عرفه تغییر کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت موجودی و دسترسی به دام مطمئن با توجه به جنگ و اتفاقات اخیر، افزود: اقدامات سازمان بهداشتی برای دسترسی به دام سالم از نظر بهداشتی، قیمت، سلامت و اطمینان خاطر برای قربانی‌کنندگان انجام شده است. در مراکز ما، ضابطین مجرد به صورت رایگان مراجعه می‌کنند و زیر نظر دامپزشک مستقل و تیم وزارت شهری، خرید انجام می‌شود.

بختیاری با اشاره به برنامه‌ریزی از چند ماه قبل تصریح کرد:از چند ماه قبل، شناسایی ضابطین، هماهنگی با دامداران عشایری، آماده‌سازی جایگاه‌ها و اقلام مورد نیاز انجام شده است. همکاران من سه ماه پیش از عرفه کار را شروع کرده‌اند تا خادمان خوبی برای مردم در روز عرفه و عید قربان باشیم.

وی درباره موجودی دام در مراکز گفت: پیش‌بینی کردیم دام به اندازه کافی در هفت مرکز اصلی وجود داشته باشد. ضمن اینکه با همکاری اتحادیه‌ها، تعاونی‌های تولیدی و عشایری، دام هم در مرکز استقبال داریم و در صورت نیاز مجدداً شارژ می‌شود و از نظر موجودی مشکلی نخواهیم داشت.

برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها به صورت فیکس نداریم

مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اعلام آمادگی برای آغاز خدمت‌رسانی پیش از عید غدیر، درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی بر قیمت کالاهای اساسی گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با ذخیره‌سازی مناسب، در شرایط لازم مداخله کنیم. اما برنامه‌ای برای ثابت نگه داشتن قیمت به صورت فیکس در یک سال آینده نداریم. مداخلات را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره حفظ فاصله قیمتی میادین با سطح شهر افزود: در اکثر کالاها، بلکه در همه کالاها یک فاصله قیمتی با شهر داریم و این فاصله بسته به نوع کالا متفاوت است.

بختیاری با اشاره به آخرین آمارها تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی مربوط به دو هفته پیش، فاصله قیمتی در مرغ حدود ۱۱ درصد است (که احتمالاً الان بیشتر شده باشد) و در برخی اقلام این فاصله تا ۵۰ درصد هم می‌رسد، مثلاً در مورد صیفی‌جات حدود ۴۲ درصد فاصله با میانگین سطح شهر داریم.

وی تأکید کرد: تلاش ما حفظ این فاصله است و جایی که امکان داشته باشد، این فاصله را بیشتر هم خواهیم کرد.

بختیاری خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه قبل از عید غدیر برگزار می‌شود.

تمام مراحل ذبح رایگان است

مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت‌های نظارتی مراکز قربانی پایتخت، اظهار داشت: در هفت مرکزی که الان فعال است، ۶۰ نفر دکتر دامپزشک مستقر داریم؛ یعنی تقریباً به ازای هر مرکز ۸ تا ۹ نفر دامپزشک هستند و این افراد از قبل از ورود دام یعنی از روز قبل حضور دارند و دام‌ها قرنطینه می‌شوند و فقط دام‌هایی که مشکل نداشته باشند، وارد جایگاه می‌شوند. عملاً فرایندی که در دو روز می‌بینید، از یک ماه قبل تحت نظارت است.

وی افزود: دامپزشک‌ها دام‌ها را معاینه می‌کنند و بعد اجازه ورود به جایگاه داده می‌شود. در حین فعالیت نیز دامپزشکان حضور دارند.

بختیاری در مورد ناظران شرعی گفت: تقریباً ۱۳ نفر ناظر شرعی در این مراکز داریم؛ یعنی در هر مرکز تقریباً دو ناظر شرعی مستقر هستند.

مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار درباره ضاحین (ذبح‌کنندگان) افزود: ۲۴۰ نفر ضاح داریم که افراد بسیار مجرب و دارای تخصص هستند و کار ذبح را انجام می‌دهند و نکته مهم این است که در همه مراکز، خدمت ذبح کاملاً رایگان است. هر فردی که از مرکز دام خود را خریداری کند، می‌تواند در قربانگاه مرکز به صورت رایگان ذبح کند و هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: فقط پوست آن دام برای ضاح می‌ماند و بقیه اقلام بدون کم و کسر تحویل همان شهروند داده می‌شود.

بختیاری خاطرنشان کرد: جمعاً حدود ۴۵۰ نفر از ضاحین، ناظران شرعی، ناظران قیمت، همکاران ناظر فرایندهای اجرایی و قیمت در مراکز حضور دارند و عملاً نزدیک ۴۵۰ نفر کار نظارت و اجرا را انجام می‌دهند.

مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به حضور موثر تولیدکنندگان در فرایند تامین دام عید قربان اظهار داشت: تمام دام‌هایی که در مراکز عرضه می‌شوند، توسط خود دامداران و عشایر آورده شده و خودشان هم در جایگاه‌ها عرضه خواهند کرد و ما فقط در فرایندهای بهداشتی، اجرایی و قیمت نظارت می‌کنیم. کل تامین دام با خود تولیدکننده است.

وی درباره وضعیت موجودی کالاهای اساسی در کشور افزود: در تمامی مراکز ما اگر مراجعه کنید، هیچ کم و کسری نخواهید دید. در ایام جنگ و ماه رمضان نیز هیچ کمبودی در میادین و بازارها مشاهده نشد و اطمینان خاطر می‌دهم که ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در کشور به اندازه کافی وجود دارد و جو رسانه‌ای تاثیری ندارد. اگر لازم باشد واردات کالا نیز انجام می‌شود و مشکلی پیش نخواهد آمد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره نوسانات قیمت و دغدغه شهروندان گفت: ما متولی تولید در کشور نیستیم، عرضه‌کننده هستیم. سعی و تلاش ما این است که کالا بدون واسطه یا با کمترین واسطه به دست مصرف‌کننده برسد تا قیمت عادلانه‌تری داشته باشد و فاصله قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصدی میادین با سطح شهر حاصل همین حذف واسطه‌هاست.

وی تاکید کرد: همکاران ما در سازمان میادین نتایج خوبی داشته‌اند اما به این قانع نیستیم. با تلاش بیشتر، قیمت‌ها را به مصرف‌کننده نزدیک‌تر می‌کنیم. حداقل این است که در تمام میادین و بازارهای معین، قیمت نسبت به مغازه‌های اطراف بسیار پایین‌تر است.

بختیاری خاطرنشان کرد: ماه‌ها است که آمادگی خود را برای کمک به دولت در زمینه تامین کالا اعلام کرده‌ایم و در حال حاضر نیز بخشی از تامین کالا توسط ما انجام می‌شود. امیدواریم با همکاری دولت بتوانیم این کار را در سطح وسیع‌تری در شهر تهران انجام دهیم.

بختیاری با اشاره به اقلام اساسی شامل برنج، روغن، حبوبات، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ گفت: شهرداری تهران ظرفیت‌های متعددی در شهر دارد که می‌تواند در کنار دولت عمل کند، مثلاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و اپلیکیشن شهرزاد بسترهای مناسبی برای عرضه کالا به دست مصرف‌کننده هستند.

وی افزود: در کنار این ها، اصناف را داریم که قشر زحمت‌کشی هستند و با یک سازماندهی مناسب می‌توانند همراهی خوبی داشته باشند و همچنین شرکت‌های تامین‌کننده زیرمجموعه شهرداری که تا امروز شاید در حوزه مواد غذایی فعال نبوده‌اند، می‌توانند برای کمک به دولت در این زمینه نیز وارد شوند.

بختیاری تصریح کرد: الان در میادین، فرآیند حذف واسطه تا حدی در حال انجام است. اگر این کار گسترده‌تر شود و واسطه‌ها را بیشتر حذف کنیم، قطعاً می‌توانیم بیش از ۹۰ درصد همشهریان تهرانی را از این امر بهره‌مند کنیم.

حذف کامل واسطه‌ها در مراکز قربانی

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به فرآیند عرضه مستقیم دام در عید قربان اظهار داشت: تولیدکنندگان، سیستانی‌ها و عشایر محترم می‌توانند بدون هیچ واسطه‌ای تشریف بیاورند در محل‌های آماده شده مراکز عرضه سازمان و بستر برایشان فراهم شده و همین الان هم تمامی اشخاص، دام خود را با دست خودشان آورده و می‌فروشند به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: هیچ دخل و تصرفی در فروش توسط سازمان انجام نمی‌شود و فقط واسطه‌هایی که قبلاً از دامدار می‌گرفتند و به مصرف‌کننده گران می‌دادند، اینجا حذف شده‌اند. خود دامدار شخصاً می‌آید و دام را می‌فروشد.

بختیاری در پاسخ به سوالی درباره ساعت کاری مراکز در روزهای عرفه و عید قربان گفت: در روز عرفه، مراکز از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۹ فعال خواهند بود. در روز عید قربان نیز از اذان صبح (حدود ساعت ۳ صبح) تا ساعت ۱۴ فعال هستیم و سال‌های گذشته نیز همین ساعات بود و بعداً در صورت نیاز تمدید شده است و انشاءالله امسال نیز خدمتگزار شما هستیم.

وی درباره نحوه پیگیری شکایات مردمی و مشکلات احتمالی مانند توقفات آسانسور و پله برقی در میادین تصریح کرد: قبول داریم که برخی مشکلات وجود دارد. مثلاً چند روز پیش گزارش شد که آسانسورها با مشکل مواجه هستند. علت این است که مراجعه مردم بسیار زیاد است و استفاده از آسانسورها و پله‌برقی‌ها به شدت بالاست و طبیعتاً برخی قطعات ایراد پیدا می‌کند. ما بلافاصله تعمیر را انجام می‌دهیم اما به خاطر استفاده زیاد و گاهی نبود قطعات با کیفیت مناسب در بازار، مشکل دوباره تکرار می‌شود.

مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به پراکندگی مراکز عرضه دام قربانی اظهار داشت: سعی کردیم پراکندگی مناسبی در مراکز داشته باشیم تا دسترسی مردم سخت نباشد. علاوه بر سه مرکز ثابت در منطقه ۱۸ که در طول سال همه روزه فعال هستند و عرضه دام را انجام می‌دهند، چهار مرکز دیگر نیز اضافه شده است.

وی افزود: این چهار مرکز جدید در مناطق ۷، ۱۹، ۲۲ و منطقه ۱ قرار دارند. سه مرکز ثابت و چهار مرکز موقت هستند. با توجه به شرایط موجود در کشور، سعی کردیم مراکز در نقاط در دسترس مردم باشد اما محدودیت‌ها را هم رعایت کرده‌ایم تا مشکلی پیش نیاید. امیدواریم خادمان خوبی برای همشهریان عزیز باشیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: گرچه امروز بیشتر به بحث قربانی پرداختم، اما نگرانی‌ها شاید بیشتر مربوط به عرضه کالاهای مختلف در سطح بازار است و در مراکز ما کمبودی نداریم و اکثر کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود را شاهد هستیم، جای نگرانی نیست.