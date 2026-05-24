به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست خبری اداره دامپزشکی خراسان رضوی که به مناسبت عید قربان و ذبح حیوان در کشتارگاه ها برگزار شد با بیان اینکه اجرای موفقیت‌آمیز طرح نظارت بهداشتی در عید قربان مستلزم توجه به سه رکن اساسی است، اظهار کرد: رکن اول آگاه‌سازی عمومی از طریق رسانه‌هاست تا مردم در خصوص خرید دام سالم از مراکز بهداشتی و نحوه انتخاب دام مناسب، اطلاعات کافی کسب کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: رکن دوم، نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه دام و میادین دام با بهره‌گیری از متخصصان است.

وی با اشاره به افزایش تقاضا در ایام عید قربان، گفت: نظارت‌ها از حالت عادی فراتر رفته و تشدید خواهد شد. در سال گذشته، با تشدید نظارت‌ها، بخشی از مشکلات مرتبط با این ایام کنترل شده است.

جوادی نژاد سومین رکن را برخورد قاطع با واحدهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: با همکاری سایر ارگان‌های ذی‌ربط، پس از ارائه اخطارهای لازم، با واحدهای صنفی غیرمجاز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت تا سلامت مواد غذایی و بهداشت عمومی جامعه تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص تمهیدات اجرایی این طرح، از آماده‌باش کامل نیروهای نظارتی خبر داد و گفت: در این راستا، ۷ تیم ثابت و ۹۸ تیم سیار در سراسر استان مستقر خواهند شد.

وی به حضور ۳۸ ناظر بین‌شهری در این طرح اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، ۹۶ نفر به عنوان دکتر آموزشی و ۱۰۰ نفر بازرس بهداشتی از میان متخصصان صنایع غذایی در اجرای طرح مشارکت خواهند داشت.

جوادی نژاد با اشاره به افزایش ۴ درصدی بودجه و نیروی انسانی نسبت به سال گذشته گفت: این افزایش در راستای ارتقای سطح نظارت و پوشش بهتر مناطق مختلف است. در حال حاضر، ۲۴ کشتارگاه سنتی و ۸ کشتارگاه صنعتی در استان فعال هستند و آماده ارائه خدمات به شهروندان می‌باشند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص تمهیدات ویژه روز عید قربان، از ارتقای ۲ میدان دام برای امکان ذبح اضطراری در محل خبر داد و گفت: در صورت نیاز، خدمات لازم به مردم ارائه شود.

وی هدف نهایی این اقدامات را برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر تحقق سلامت عمومی و خدمت‌رسانی به جامعه دانست.

جوادی نژاد در ادامه به تمهیدات شهرستان مشهد اشاره کرد و گفت: برای سهولت دسترسی مردم به مراکز مجاز عرضه دام، میادینی در ورودی‌های اصلی شهر پیش‌بینی شده است. در مجموع، ۵ مرکز عرضه و کشتارگاه مجاز در شهرستان مشهد برای ایام عید قربان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی شماره تلفن ۱۵۱۲ را آماده دریافت تماس‌های مردمی در روزهای منتهی به عید قربان و روز عید اعلام کرد.

وی از شهروندان خواست تا پرسش‌ها، گزارش‌ها و دغدغه‌های خود را از طریق این خط پاسخگویی با دامپزشکی استان در میان بگذارند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

جوادی نژاد با دعوت از مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها، خواستار انجام قربانی دام نذری و عیدانه در کشتارگاه‌ها شد.