امام جمعه گناوه: وحدت ملی و امنیت ملی دو رکن تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عملیات بیتالمقدس و جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: حماسه آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ یکی از بزرگترین حماسههای تاریخ انقلاب اسلامی بود که با ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام رقم خورد و تمام معادلات دشمن بعثی را برهم زد و قدرت ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.
وی افزود: دشمن به خیال خام خود تصور میکرد که تصرف خرمشهر مقدمهای برای تسلط بر ایران اسلامی خواهد شد، اما مقاومت مردم، اتحاد ملی و ایمان رزمندگان موجب شکست سنگین دشمن شد.
امام جمعه گناوه بیان کرد: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، یک فتح حماسی، ماندگار و بی نظیر بود که همانند همه عملیات های دوران دفاع مقدس با عنایت الهی و توجهات امام عصر (عج) رقم خورد و امام راحل (ره) نیز به درستی فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد.» یعنی این پیروزی بزرگ مافوق عوامل طبیعی بود.
وی گفت: دشمن در عملیات غرور آفرین فتح خرمشهر علیرغم بهره مندی از امکانات و نیروهای زیاد و حمایت از سوی کشورهای مختلف ،شکست خورد و رمز این پیروزی مقاومت و تسلیم نشدن در برابر دشمن بود.
هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم است
امام جمعه گناوه با بیان اینکه پیام اصلی فتح خرمشهر این است که « هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم است»، تصریح کرد: اگر ملت ایران در برابر دشمن تسلیم میشد، سالها باید هزینه آن را پرداخت میکرد، اما امروز به برکت مقاومت، دشمن در برابر اراده ملت ایران عقبنشینی کرده است.
وی گفت: امروز نیز در جنگ تحمیلی سوم باز هم ملت ایران در برابر زیاده خواهی ها ، گزافه گویی ها، تحریم ها و تهدیدهای دشمن با صلابت ایستاده و دشمن را مجبور به تسلیم کرده است.
وی با اشاره به تهدیدها و تحریمهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز جنگ، جنگ ارادههاست و هر ملتی که اراده قویتری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود.
دشمن راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد
وی اضافه کرد: امروز به برکت انسجام ،اتحاد و وحدت مقدس بین مردم،مسئولان و نیروهای مسلح دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر عظمت و صلابت ملت ایران مستأصل شدهاند و راهی جز تسلیم در برابر اراده این ملت ندارد.
حجت الاسلام رکنیحسینی با اشاره به رفتارهای متناقض رئیسجمهور آمریکا، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران با وجود همه فشارها ، تهدیدها و جنگ نظامی و سیاسی نتوانستهاند ملت بزرگ ایران را تسلیم کنند و این اقتدار، نتیجه وحدت مردم، هدایتهای رهبر معظم انقلاب و ایستادگی نیروهای مسلح است و لذا باید قدر امام حاضر و وحدت و انسجام در کشور را بدانیم.
وی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند در صورت هرگونه تعرض مجدد به خاک جمهوری اسلامی ایران، دامنه جنگ محدود به منطقه نخواهد ماند و تبعات فرامنطقهای خواهد داشت که هشداری جدی برای دشمنان است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ اتحاد بین آحاد مختلف جامعه ، گفت: امروز کشور در شرایط حساس و سرنوشتسازی قرار دارد و تنها راه عبور از توطئههای دشمنان، حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه است و این وظیفه همگانی است.
موفقیت های ستاد بین المللی غدیر شهرستان
رئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم، این ایام را فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهلبیت(ع) و معرفی شخصیت والای امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) دانست و گفت: امروز مکتب اهلبیت(ع) به برکت انقلاب اسلامی در سراسر جهان گسترش یافته و ایران اسلامی به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، حرم اهلبیت(ع) است.
وی با تقدیر از تلاشهای ستاد بین المللی غدیر شهرستان گناوه، افزود: این شهرستان در سالهای اخیر در حوزه اجرای برنامههای غدیر و دهه امامت و ولایت جز شهرستانهای برتر استان بوده و در سال گذشته مقام اول و امسال نیز رتبه دوم استان را کسب کرده است که این موفقیت حاصل همدلی، همکاری و تلاش مجموعههای فرهنگی و مردمی است.
دعوت مردم به حضور در برنامههای معنوی دهه ولایت
امام جمعه گناوه با دعوت مردم به حضور در برنامههای معنوی دهه ولایت، بر اهمیت برگزاری دعای عرفه، نماز عید قربان و ترویج فرهنگ نذر قربانی برای سلامتی امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و نیروهای مسلح تأکید کرد.
نیروی جوان موتور محرک پیشرفت کشور است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله جمعیت را یکی از مهمترین دغدغههای امام شهید امت و رهبر معظم انقلاب دانست و هشدار داد: کاهش نرخ موالید و حرکت جامعه به سمت سالمندی، تهدیدی جدی برای آینده کشور است.
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: امروز نیروی جوان موتور محرک پیشرفت کشور است؛ همان جوانانی که در دوران دفاع مقدس و اکنون در عرصههای علمی، دفاعی و فناوری نقشآفرینی میکنند و آینده کشور به حضور آنان وابسته است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه در کمک به مسئله جوانی جمعیت و نقش دولت در حمایت از خانوادهها در این زمینه گفت: حمایتهای اقتصادی، تسهیلات ازدواج، ، کاهش مشکلات معیشتی و فراهم کردن بستر مناسب برای تشکیل خانواده میتواند در افزایش جمعیت اثرگذار باشد. همه در این زمینه وظیفه دارند و باید کمک کنند.
حجت الاسلام رکنیحسینی با ارائه آماری از وضعیت موالید، ازدواج و طلاق در گناوه گفت: روند کاهش موالید و افزایش آسیبهای اجتماعی بهویژه طلاق، زنگ خطری برای جامعه است و همه دستگاهها، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی باید در حوزه فرهنگسازی ازدواج و فرزندآوری و جمعیت جوان نقشآفرینی کنند.
ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه جمعیت
امام جمعه گناوه بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه جمعیت و استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی، رسانهای و فرهنگی برای ترویج فرهنگ فرزندآوری تأکید کرد: باید از همه ظرفیت ها از جمله تجمعات مردمی، فضاهای عمومی، برنامههای فرهنگی و رسانهای برای انتقال پیامهای مرتبط با جوانی جمعیت بهره برد.
ضرورت کمک به تحقق شعار سال
وی در ادامه با اشاره به تعیین سال از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تعیین شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی » به عنوان شعار سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری در ادامه دغدغه های رهبر شهید امت پیرامون اقتصاد و معیشت مردم است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنای تحمل سختی بدون برنامه نیست، بلکه به معنای بهرهگیری صحیح از ظرفیتها، اصلاح الگوی مصرف، صرفهجویی در انرژی و تقویت تولید داخلی است.
حجت الاسلام رکنیحسینی افزود: «وحدت ملی» و «امنیت ملی» دو رکن اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و بدون این دو مؤلفه، امکان پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و مردم باید تحقق شعار سال را جدی بگیرند و در این زمینه کمک کنند و از برخورد شعاری با این مسئله پرهیز کنند تا زمینه پیشرفت و اقتدار کشور فراهم شود.
امام جمعه گناوه در پایان از حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی و فعالان فرهنگی شهرستان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم به برکت اهلبیت(ع)، ملت ایران اسلامی در سایه وحدت و مقاومت، بر همه توطئههای دشمنان پیروز شود.
۲۲ مصوبه شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۴۰۴
دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه با تقدیر حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: این نشست به عنوان نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال ۱۴۰۵ با سه موضوع «شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی)»، «دهه امامت و ولایت» و« جمعیت و فرزند آوری» تشکیل شده است.
علیرضا سبحانی با اشاره به عملکرد این شورا در سال گذشته افزود: شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه در سال ۱۴۰۴، ۸ جلسه با ۲۲ مصوبه با موضوعات مختلف داشته است که بیشتر این مصوبات اجرایی شد.
وی ادامه داد: هماهنگی و هم افزایی خوبی در اجرای مصوبات نشست شورای فرهنگ عمومی بین دستگاه های فرهنگی و اجرایی در شهرستان وجود دارد که قابل تقدیر است.
در این نشست تعدادی از اعضا به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
