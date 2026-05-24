توسعه گلستان با اعتبارات محدود ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر یکشنبه در جلیه شورای اداری بر ضرورت جذب بهموقع اعتبارات و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع مالی پروژههای استان تأکید کرد.
وی در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: اعتبارات با سختی فراوان تأمین میشود و ضروری است دستگاههای اجرایی نسبت به جذب کامل و هزینهکرد بهموقع آن در همان پروژهها اقدام کنند.
کیانمهر افزود: توسعه استان صرفاً با اتکا به اعتبارات جدول بودجه امکانپذیر نیست و باید از همه ظرفیتها از جمله مولدسازی، مشارکت عمومی و خصوصی، منابع بانکی، ظرفیت خیرین و سایر روشهای تأمین مالی استفاده شود.
وی با اشاره به اختیارات جدید استانداران در حوزه مولدسازی اظهار کرد: این ظرفیتها فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای استان فراهم کرده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین از تخصیص ویژه اعتبارات به حوزه آب خبر داد و گفت: برای کاهش تنش آبی در تابستان، اعتبارات قابل توجهی به بخش آب اختصاص یافته که ۷۶ میلیارد تومان آن مربوط به حوزه آب و فاضلاب و ۱۲۲ میلیارد تومان مربوط به پروژههای آب منطقهای استان است.
وی ادامه داد: در حوزه آبرسانی شهر گرگان نیز برای سال ۱۴۰۵ اعتباری بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان پیشبینی شده و طرح آبرسانی به نقاط مرزی استان نیز با اعتبار ۳۷۱ میلیارد تومانی در حال پیگیری است.
کیانمهر با اشاره به پروژههای مرتبط با سفرهای استانی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید برای ثبت و پیگیری تخصیص اعتبارات پروژههای سفر استانی از ظرفیتهای ملی و وزارتخانهای بهصورت جدی استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش سرانه اعتبارات رفاهی کارکنان اشاره کرد و افزود: سرانه اعتبارات پرسنلی دستگاهها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برای مناسبتهای پیشرو از جمله عید قربان و عید غدیر نیز پیشبینیهای لازم انجام شده است.
