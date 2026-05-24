جذب ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای حل معضل زباله در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تنگناهای مالی دولت به دلیل شرایط جنگی و محاصره اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که دولت حتی در تأمین حقوق برخی کارکنان با مشکل مواجه است، بخش خصوصی پای کار آمده و با انعقاد قرارداد، بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند.
وی با بیان اینکه این کارخانه مجهز به مدرنترین دستگاههای روز دنیا است، تصریح کرد: برخلاف زبالهسوزهای معمولی، این دستگاه از نوع ریجکسسوز با برند بینالمللی است که هیچ ذره آلایندهای ندارد و حاصل مهندسی معکوس میباشد.
پولادی تأکید کرد: زباله که امروز به یک معضل تبدیل شده، با این طرح به فرصت و سرمایهای ارزشمند برای شهرستان آمل تبدیل خواهد شد و این سرمایهگذاری یک و نیم همتی در نهایت به شهروندان آملی تقدیم میشود.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پل چراغ اشاره کرد و گفت: هفته گذشته در جلسهای با حضور استاندار، ۱۴۰ میلیارد تومان تزریق و با قرارگاه هماهنگیهای لازم انجام شد.
وی با بیان اینکه این قرارگاه به دلیل شرایط جنگی در هیچ جای ایران فعال نیست، خاطرنشان کرد: این قرارگاه هماکنون به صورت سهشیفته در محل پروژه مشغول به کار است و انشاءالله تا پایان خرداد و اوایل تیرماه، پل چراغ به بهرهبرداری میرسد.
