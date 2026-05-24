به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست حل و فصل معضل ۲۰ ساله تملک مجموعه کارخانه چیت سازی بهشهر به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان که با حضور طرفین و نمایندگان قانونی ادارات و سازمانهای مرتبط برگزارشد، اظهار کرد: علیرغم صدور حکم قطعی علیه آموزش و پرورش، سالهای متمادی حکم مذکور در اجرای احکام مدنی بلا اقدام مانده که همین امر از موانع اصلی در اجرای کامل، تعیین تکلیف و حصول نهایی خواسته طرفین دعوا بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تصریح این مطلب که رای صادره از سوی دادگاه، قطعی و لازم الاجراست و آموزش و پرورش موظف به اجرای قانون است، تاکید کرد: بر اساس گفتگوی فی ما بین، مقرر شد اقدامات مصوب، طبق تفاهم نامه منعقده، تا پایان خرداد ماه سال جاری انجام و مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بانک ملی نیز پرداخت شود.

پوریانی در خصوص طرح جدید کارخانه چیت سازی بهشهر نیز افزود: مجموعه چیت پلازا به مساحت بیش از ۲۵ هزار متر مربع شامل بناهای تجاری، تفریحی، مرکز خرید و پنل های انرژی خورشیدی است که با تحقق آن برای بیش از ۲ هزار نفر در استان اشتغال زایی خواهد شد.

گفتنی است پس از انحلال مجموعه کارخانه چیت سازی بهشهر در سال ۱۳۸۰ و اعلام حکم قضایی، رای قطعی بر تخلیه و خلع ید از ۳ واحد آموزشی واقع در زمین های کارخانه به اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر ارجاع شد؛ اما تا کنون اجرایی نشده است.