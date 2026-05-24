به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی‌مقدم ظهر یکشنبه در مرز مهران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد و تضمین سلامت زائرانی که به‌منظور شرکت در مراسم معنوی دعای عرفه راهی کربلای معلی هستند، نیروهای تخصصی هلال‌احمر استان با آمادگی کامل در مرز مهران مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به تجهیز زیرساخت‌های درمانی در این پایانه مرزی افزود: درمانگاه سرپایی و بستری موقت «شهدای امدادگر» جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در مرز مهران تجهیز و آماده ارائه خدمات درمانی به زائران شده است تا در صورت نیاز، خدمات پزشکی، امدادی و بستری موقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام بر آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: این تیم‌های تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات امدادی، دارویی و درمانی، در مسیرهای تردد و نقاط استراتژیک مرزی حضور فعال دارند و آماده پاسخگویی به نیازهای احتمالی زائران هستند.

محمدی‌مقدم هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از بروز مشکلات سلامتی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی به زائران عنوان کرد و افزود: خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه هلال‌احمر است و تلاش داریم با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرایطی ایمن و آرام برای تردد زائران فراهم شود.