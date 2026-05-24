حملات هوایی  سنگین رژیم صهیونیستی به لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان و حملات سنگین این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده های اسرائیلی لحظاتی پیش شهرک‌های زوطر شرقی، یحمر الشقیف، الدویر، کفررمان، سحمر، لبایا و یاطر در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

منابع خبری از شهادت یک نفر در شهرک عبا در نبطیه، یک نفر در شهرک حبشیت در جنوب لبنان بر اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

یک امدادگر در جریان حمله هوایی اسرائیل به شهرک عربصالیم در جنوب لبنان به شهادت رسید.

توپخانه ارتش اشغالگر نیز شهرکهای کفررمان و الحنیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

منابع خبری از بمباران شهر نبطیه در جنوب لبنان نیز خبر دادند.

همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات امروز به لبنان ۱۰ نفر شهید و بیش از ۱۵ نفر نیز زخمی شده اند.