۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

حملات مکرر رژیم صهیونیستی به بخش‌های مختلف جنوب لبنان 

ارتش رژیم صهیونیستی با وجود اینکه مدعی تعهد به آتش بس با لبنان است، اما چندین بار از صبح امروز تاکنون جنوب لبنان را هدف قرار داده است.  

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که آمار نهایی قربانیان جنایت ارتش رژیم صهیونیستی که دیروز در منطقه صیر غربی در جنوب لبنان انجام شد، به ۱۱ شهید و ۸ زخمی رسیده است.

المیادین همچنین از حملات متعدد ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه کفرا از صبح امروز تاکنون خبر داد. بر اساس این گزارش، منطقه مذکور دست کم سه بار توسط رژیم صهیونیستی هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

منطقه زوطر شرقی و الدویر و حاروف در منطقه النبطیه از دیگر مناطق لبنانی بودند که امروز چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

رسانه‌های لبنانی از شهادت یک نفر و زخمی شدن چند تن دیگر در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک الدویر در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین همچنین لحظاتی پیش گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی منطقه الغندوریه را هدف حمله خود قرار داده است. از سوی دیگر یک پهپاد رژیم صهیونیستی نیز منطقه عربصالم در جنوب لبنان را مورد اصابت قرار داده است.

منابع خبری اعلام کردند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی یک خودرو را در شهرک زفتا در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارت‌های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

