به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان از بامداد امروز تاکنون ۲۸ بیانیه درباره حملات خود به محل تجمع نظامیان صهیونیست و مراکز تازه‌تأسیس فرماندهی در مناطق جنوبی لبنان و نیز مقابله با جنگنده و پهپادهای رژیم اسرائیل منتشر کرده است.



