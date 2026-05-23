نقض گسترده آتش بس؛ حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات سنگین این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در نتیجه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الشهابیه در جنوب لبنان، شماری شهید و زخمی شدند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی شهرک الطیبه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

در ادامه این حملات، حمله هوایی دیگری شهرک یحمر الشقیف را هدف قرار داد و همزمان توپخانه ارتش اشغالگر شهرک‌های جبشیت و شوکین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

شهرک های شقرا و مجدل سلم در جنوب لبنان نیز هدف حملات جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت.

شهرک حبوش درجنوب لبنان نیز با پهپاد هدف قرار گرفت.

منابع خبری از حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان خبر دادند.

منطقه جل البحر در محله البعبوق در شهر صور به شدت بمباران شده است.